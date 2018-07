Depois de ser eleito o melhor jogo de 2015 pelo Game Awards e pelo site IGN, Dragon Age: Inquisition (BioWare/Eletronic Arts) também recebeu o título de Jogo do Ano no DICE Awards. Além do prêmio máximo, o game também venceu a categoria de Jogo de RPG e Multiplayer do Ano.

Mas é Middle-earth: Shadow of Mordor (Monolith Productions/Warner Bros. Interactive Entertainment) que pode ser considerado o grande vencedor da edição deste ano. O game que se passa no mundo O Senhor dos Anéislevou nada menos que oito categorias: Jogo de Aventura do Ano, Prêmio de Direção de Jogo, Melhor Personagem, Prêmio de Animação, Prêmio de Qualidade Técnica, Prêmio de Melhor Narrativa, Prêmio de Inovação e Prêmio de Game Design.

Destiny (Bungia/Activision) também se deu bem na premiação, levando as categorias Jogo de Ação do Ano, Prêmio de Melhor Jogo Online, Prêmio de Design de Som e Prêmio de Trilha Sonora.

A lista completa dos indicados e vencedores de cada categoria você vê abaixo.

Jogo do Ano

–Dragon Age: Inquisition–

Middle-earth: Shadow of Mordor

Destiny

Far Cry 4

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Jogo de Aventura do Ano

–Middle-earth: Shadow of Mordor–

inFAMOUS Second Son

Valiant Hearts: The Great War

The Vanishing of Ethan Carter

The Wolf Among Us

Jogo de Ação do Ano

–Destiny–

Call of Duty: Advanced Warfare

Far Cry 4

Titanfall

Wolfenstein: The New Order

Jogo Mobile do Ano

–Hearthstone: Heroes of Warcraft–

80 Days

Kingdom Rush Origins

Monument Valley

Threes!

Jogo para Família do Ano

–LittleBigPlanet 3–

Disney Infinity 2.0

Lego Batman 3: Beyond Gotham

Project Spark

Skylanders: Trap Team

Jogo de Luta do Ano

–Super Smash Bros. Wii U–

Guilty Gear Xrd -SIGN-

Nidhogg

Ultra Street Fighter IV

Jogo de Corrida do Ano

–Mario Kart 8–

Forza Horizon 2

The Crew

Jogo de Simulação e Estratégia do Ano

–Hearthstone: Heroes of Warcraft–

Boom Beach

Dungeon of the Endless

Endless Legend

Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth

Jogo de RPG e Multiplayer do Ano

–Dragon Age: Inquisition–

The Banner Saga

Bravely Default

Divinity: Original Sin

World of Warcraft: Warlords of Draenor

Jogo de Esportes do Ano

–FIFA 15–

Madden NFL 15

MLB 14: The Show

NBA 2K15

Jogo Portátil do Ano

–Super Smash Bros. 3DS–

Bravely Default

Child of Light

Shovel Knight

Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call

Prêmio de Melhor Jogo Online

–Destiny–

Call of Duty: Advanced Warfare

Elite Dangerous

Hearthstone: Heroes of Warcraft

World of Tanks: Xbox 360 Edition

Prêmio DICE Sprite

–Transistor–

The Banner Saga

Hohokum

Monument Valley

Threes!

Prêmio de Direção de Jogo

–Middle-earth: Shadow of Mordor–

Lumino City

Monument Valley

Never Alone (Kisima Ingitchuna)

The Vanishing of Ethan Carter

Prêmio de Direção de Arte

–Monument Valley–

Assassin’s Creed Unity

Sunset Overdrive

Valiant Hearts: The Great War

The Vanishing of Ethan Carter

Melhor Personagem

–Middle-earth: Shadow of Mordor (Talion)–

Jonathan Irons (Call of Duty: Advanced Warfare)

Far Cry 4 (Pagan Min)

Infamous: First Light (Abigail “Fetch” Walker)

Infamous: Second Son (Deslin Rowe)

Prêmio de Design de Som

–Destiny–

Assassin’s Creed Unity

Call of Duty: Advanced Warfare

Far Cry 4

Valiant Hearts: The Great War

Prêmio de Trilha Sonora

–Destiny–

Far Cry 4

Lara Croft and the Temple of Osiris

The Vanishing of Ethan Carter

Transistor

Prêmio de Animação

–Middle-earth: Shadow of Mordor–

Assassin’s Creed Unity

infamous: Second Son

Sunset Overdrive

Titanfall

Prêmio de Qualidade Técnica

–Middle-earth: Shadow of Mordor–

Call of Duty: Advanced Warfare

Far Cry 4

Infamous: Second Son

Sunset Overdrive

Prêmio de Melhor Narrativa

–Middle-earth: Shadow of Mordor–

South Park: The Stick of Truth

This War of Mine

Valiant Hearts: The Great War

The Wolf Among Us

Prêmio de Inovação

–Middle-earth: Shadow of Mordor–

Destiny

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Monument Valley

Project Spark

Prêmio de Game Design

–Middle-earth: Shadow of Mordor–

Dungeon of the Endless

Far Cry 4

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Titanfall