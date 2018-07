Imagem do Wonderbook; veja mais fotos abaixo

A Sony foi a segunda das três grandes empresas a apresentar suas novidades da E3 neste ano. Os poucos momentos que arrancaram aplausos do público presente no Centro de Convenções de Los Angeles foram as revelações de jogos já conhecidos e esperados, como God of War: Ascension e Assassins Creed III, e de títulos completamente novos, como Playstation All-Stars Battle Royale, Beyond: Two Souls e Last of Us. Quanto a fracassado Playstation Move, foi mostrado o Wonderbook, uma espécie de livro mágico interativo, pouco atrativo para o público do Playstation 3.

A apresentação da Sony seria ainda mais frustrante não fossem as boas novidades interessantes envolvendo a integração das plataformas da marca e uma série de melhorias para o Playstation Vita. O portátil ganhará a função de retrocompatibilidade e será uma plataforma para download de jogos clássicos do Playstation original. A Playstation Network também será aprimorada e o console terá mais aplicativos, como uma versão do Youtube.

A integração do console principal com outros aparelhos tem sido tendência na indústria dos games e, seguindo essa linha, a Sony mostrou a função cross-play entre o Vita e o PS3. Basicamente, trata-se de um diálogo entre as duas plataformas quando ambas reproduzem suas versões de um mesmo jogo. Essa integração abre portas para muitas possibilidades para os produtores, que podem desenvolver jogos exclusivos para fazer uso dessa propriedade – que não é nova, sejamos sinceros, mas está sendo levada a outro nível agora que um mesmo game pode ser jogado simultaneamente em consoles diferentes.

Ainda no assunto integração, o sistema Playstation Suite vai ganhar melhorias – é a Sony tentando não deixar a parte social de suas plataformas de lado. Além disso, telefones não fabricados pela empresa começarão a receber jogos com o certificado Playstation. O primeiro deles será um modelo HTC. Por fim, a companhia anunciou que passará a investir em games exclusivos para celulares, anunciando assim as criações da Playstation Mobile.

‘Livro mágico’

A Sony mostrou novidades do Playstation 3, do Vita, e até para celulares. Mas o que apresentaria sobre o Move, seu sistema de controle por movimentos, era uma incógnita. Mas a companhia surpreendeu ao fazer uma não tão breve demonstração do Wonderbook, uma espécie de livro mágico que funciona na base da realidade aumentada (e demanda o Playstation Eye, a câmera compatível com o console).

O Wonderbook foi apresentado como um “livro físico que leva as histórias para dentro de casa”, que permite ao jogador explorar e interagir com essas aventuras, podendo ser usado até para experiências educacionais e científicas., segundo Andy House, presidente do grupo Sony Computer Entertainment.

À primeira vista, o anúncio de que a Sony estava trabalhando no desenvolvimento do primeiro game do periférico com ninguém menos que J. K. Rowling, autora dos livros de Harry Potter, elevou os ânimos. Mas a apresentação demorada e sem graça de The Book of Spells frustrou qualquer espectativa.

Na demonstração, os jogadores reproduziam movimentos com o controle do Move como se fosse uma varinha mágica para fazer feitiços – o jogo é uma extensão do universo de Harry Potter. Tudo aparecia na televisão com efeitos, mas nada era capaz de quebrar a monotonia. Pode ser que o Wonderbook atraia crianças e pessoas pouco habituadas aos videogames, mas será um desafio criar algo que faça com que a maior parte dos detentores do Playstation 3 se interesse pelo livro. A tentativa de “reinventar o livro de histórias” com um livro que “cria vida conforme é lido”, segundo foi dito na apresentação, é extremamente frustrante.

Assistiu à apresentação da Sony? O que achou do Wonderbook e das outras novidades? Veja tudo o que foi apresentado no vídeo abaixo.

