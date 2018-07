Imagem de Last of Us; veja mais fotos abaixo

As demonstrações dos jogos foram os pontos mais altos da apresentação da Sony na E3 2012. Sem empolgar muito com as novidades de integração entre consoles, as novas opções do Vita e o recém apresentado Wonderbook, a empresa conseguiu arrancar aplausos do público no Centro de Convenções de Los Angeles graças aos ótimos títulos revelados. No geral, um show decepcionante, mas que teve seus momentos de glória.

Veja mais:

O melhor deles, e o mais aplaudido, a demonstração de The Last of Us, título de sobrevivência da Naughty Dog (responsável pela premiada série Uncharted). E a ovação não foi por acaso. O jogo se passa em uma cidade cujo cenário é pós-apocalíptico, um mundo vasto onde a exploração também será de extrema importância. Cada detalhe impressiona. Dá para parar de movimentar o personagem e apreciar o ambiente – a capacidade do PS3 é mesmo incrível. Bem mais realista que os demais jogos de ação, com munição limitada e inteligência artificial em um nível altíssimo. Um dos melhores jogos da E3 até o momento.

Outro ponto positivo – e que levantou o público: God of War: Ascension. A nova saga de Kratos têm tudo o que consagrou a série: criaturas mitológicas, cenários colossais e muita, muita sanguinolência. Além, é claro, da brutalidade, marca registrada do game, que chega no mercado em 12 de março do ano que vem.

Assassins Creed III, que já havia sido antecipado, teve uma breve demonstração que não mostrou exatamente o que os jogadores queriam ver. As acrobacias e ferramentas usadas pelo assassino para eliminar suas vítimas não foram mostradas, e sim uma cena de navegação e batalhas navais piratas. Pouco emocionante para a expectativa em torno do game, que se dá durante a Guerra de Independência americana.

A Sony também havia antecipado seu cross-over de luta baseado nos personagens que estrelam seus principais títulos, Playstation All-Stars Battle Royale, que apesar do nome ridículo, parece um bom jogo, embora seja uma cópia descarade de Super Smash Bros, da Nintendo. O que se viu não foge muito das imagens divulgadas na internet semanas atrás. Apenas deu para ter uma ideia melhor de como será a mecânica do game. Interessante é a função cross-play – as versões para Vita e PS3 dialogam entre si, ou seja, é como jogar a mesma partida, mas em consoles diferentes.

Surpreendente foi o anúncio de Beyond: Two Souls. Dos mesmos desenvolvedores de Heavy Rain, o título quase cinematográfico da Quantic Dream, o jogo terá a personagem principal interpretada por Ellen Page (a garota de Juno). David Cage, da produtora do game, disse que a história trata da morte, o maior mistério com que lidamos. As cenas reproduzidas são de uma qualidade gráfica impressionante, parece até um filme de verdade.

E Beyond parece ser assustador. Mas segundo Cage, será “emocional, maduro e singular, ao mesmo tempo que será espetacular, de tirar o fôlego e épico”. Vai ser “algo que nunca foi visto antes”. Assim esperamos!

Por fim, o último grande título da noite para o Playstation 3 foi FarCry 3. A série de tiro em primeira-pessoa ganhou um modo de campanha cooperativo para até quatro jogadores que, segundo os produtores, é um game completamente diferente do modo individual. A demonstração mostrou a equipe em ações coordenadas no que parecia ser um jogo decente e com promessa de ação e insanidade.

Vita

O portátil ganha dois títulos exclusivos – Call of Duty: Black Ops Declassified e Assassins Creed III: Liberation – além de sua versão de Playstation All-Stars Battle Royale. O Vita também será uma plataforma de download de clássicos do Playstation original, como Final Fantasy VII. A função de retrocompatibilidade é sempre uma boa notícia para os saudosistas. A última novidade do portátil é que ele terá uma versão Crystal, transparente.

Gostou da apresentação da Sony? De qual jogo mais gostou? Veja tudo na íntegra no vídeo abaixo.

