A Nintendo não participou da E3 2013 com uma grande conferência, como de costume faz. A iniciativa é parte do redesenho da estratégia da empresa, uma evidência de que, apesar do domínio absoluto no mercado de portáteis, as coisas não vão muito bem com o Wii U que ainda não decolou nesse quase um ano de vida.

A gigante japonesa aproveitou a E3 para fazer uma de suas transmissões Nintendo Direct especial com seu presidente, Satoru Iwata, e apresentar títulos que podem ajudar o console doméstico a decolar, embora a maior parte dos games apresentados já havia sido anunciada anteriormente.

Quem encabela a lista é ele, claro, Mario. O mascote ganha mais um título em dezembro, quando chega Super Mario 3D World, game de estilo plataforma em 3D, mas com perspectiva lateral, além de Peach, Toad e Luigi como personagens jogáveis e um power up que os transforma em gatos (para o delírio da internet).

O Wii U também ganha sua edição da franquia de corrida do personagem, Mario Kart 8, novamente com motos e carros, mas agora com mecânica antigravidade, corridas subaquáticas e aéreas e pistas malucas, como é praxe. Chega só no ano que vem, depois de Wii Party U, Wii Fit U e uma versão de Art Academy.

Ainda entre os títulos publicados pela própria Nintendo, foram mostradas pela primeira vez cenas reais do novo Super Smash Bros e apresentados três novos lutadores – Villager, de Animal Crossing; o robô Mega Man; e a treinadora do Wii Fit. O game terá também versão para 3DS e tem lançamento previsto para 2014.

Mega Man é um dos estreantes no novo Super Smash Bros

Um ponto destacado por Iwata foram os jogos de fora da casa – os chamados third parties. O Wii U contará em sua biblioteca de jogos com Assassin’s Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham Origins, Deux Ex: Human Revolution – Director’s Cut, Disney Infinity, Just Dance 2014, Rayman Legends, Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, Disney’s Planes, Shin Megami Tensei IV, Skylanders Swapforce , Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, Sonic Lost World e Watch_Dogs, além de Bayonetta II, exclusivo do console.

Já o 3DS receberá Batman: Arkham Origins Blackgate, Disney Infinity, Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, Disney’s Planes, Skylanders Swapforce e Sonic Lost World.

Falando no portátil, duas franquias que já haviam sido anunciadas foram mostradas com mais detalhes. Pokémon X e Y, a nova geração dos monstrinhos, chega ao 3DS em 12 de outubro. Depois, é a vez de The Legend of Zelda: A Link Between Worlds fazer a série voltar a figurar entre os lançamentos da Nintendo, que também fez um remake de The Legend of Zelda: Wind Waker em alta definição para o Wii U.

Outros jogos mencionados:

Ballpoint Universe

Cloudberry Kingdom

Coaster Crazy Deluxe

DuckTales: Remastered

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara

Mutant Mudds Deluxe

Oddworld: New’n’Tasty

Scram Kitty & His Buddy on Rails

Shovel Kngint

Spin the bottle: Bumpie’s Party

A world of Kefllings

The Wonderful 101

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Mario & Luigi: Dream Team

Yoshi’s New Island

New Super Luigi U