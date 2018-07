Com o novo console revelado semanas antes da E3 2013, a Microsoft chegou a Los Angeles com a missão de apagar a imagem negativa deixada pela apresentação pouco focada nos games do Xbox One. Para isso, mostrou o que de fato os jogadores esperavam – jogos e mais jogos, dando mais atenção aos títulos exclusivos do console.

Quanto ao próprio Xbox One, foi confirmado que a plataforma chega em novembro pelo preço de US$ 499. O lançamento será feito simultaneamente em 21 mercados ao redor do mundo. Além disso, houve demonstrações da função SmartGlass, na qual um tablet foi usado para acessar informações extras de alguns jogos.

Duas novas funções foram reveladas – o Upload Studio, pelo qual é possível compartilhar vídeos de suas partidas, e o Twitch, aplicativo que permite a transmissão ao vivo dos jogos.

Para os usuários da Xbox Live, uma boa notícia – as assinaturas Gold serão transferidas para o novo console e serão concedidos alguns benefícios aos assinantes. Soma-se a isso a decisão de banir os Microsoft Points, fazendo com que todas as transações monetárias online tenham com base a moeda local.

Phil Spencer anuncia que o console chega em novembro

Exclusivos

A expectativa quanto à coletiva da Microsoft girava em torno dos games, que pouco apareceram no evento de apresentação do Xbox One em maio. Phil Spencer, chefe do Microsoft Studios, foi quem comandou boa parte do evento, ressaltando o fato de que a empresa está trabalhando com vários desenvolvedores já há algum tempo. “Temos mais títulos em desenvolvimento agora do que em qualquer momento na história do Xbox”, afirmou ele, completando que nesse rol estão inclusas novas franquias e clássicos que os jogadores pediram.

Os títulos exclusivos para o Xbox One ganharam especial atenção – serão pelo menos 30 nos primeiros meses do console no mercado. Entre as novas franquias destacam-se Ryse: Son of Rome, título de guerras bárbaras ao estilo 300 – ou Tróia, como preferir; Sunset Overdrive, jogo de tiro que estará em constante transformação pelos desenvolvedores, que modificarão alguns aspectos tendo como base a opinião dos jogadores; Project Spark, game em que o jogador cria o próprio mundo e compartilha sua produção com os amigos; e Titanfall, parceria da EA e da Respawn Entertainment, que fechou a apresentação mostrando guerras futurísticas e robôs gigantes.

Ainda sobre exclusivos, mas agora falando de franquias já existentes, foram mostrados World of Tanks, Dark Souls II, um novo Killer Instinct, Forza Motorsport 5 e seu Drivatar – sistema que reconhece o estilo de direção do jogador e cria oponentes semelhantes, tanto para partidas online quanto para o modo campanha, uma edição especial de Minecraft para o novo console, Dead Rising 3 e um teaser de um novo Halo, a franquia icônica do Xbox.

Além destes, foram mencionados os não exclusivos Battlefield 4, The Witcher 3 e um fantástico trailer de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, cuja apresentação contou com a presença da lenda Hideo Kojima no palco. Será o primeiro jogo da franquia no modelo mundo aberto.

Antecessor

Mesmo com o lançamento do Xbox One marcado, o Xbox 360 ainda parece ser de importância estratégica para a Microsoft. A empresa anunciou um novo modelo do console, inspirado em seu sucessor, e informou que centenas de novos jogos serão lançados nos próximos meses, incluindo Splinter Cell: Blacklist, Batman: Arkham Origins e GTA V.

Outros jogos mencionados:

Max: The Curse of Brotherhood

Quantum Break

D4

Crimson

Dragon Below