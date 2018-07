Todo o mistério sobre o Playstation 4 terminou na segunda-feira, 10, durante a coletiva de impressa da Sony na E3 2013. A empresa finalmente mostrou seu console ao público e sanou as dúvidas que pairavam sobre os jogadores há alguns meses, ao mesmo tempo em que aplicou um golpe certeiro na rival Microsoft.

O público no Los Angeles Convention Center ovacionou sem parar quando Andrew House, presidente global da Sony Computer Entertainment (SCE) apareceu com o aparelho, de cor preta, linhas retas e arquitetura inclinada. O mesmo House também foi o responsável por levar ao delírio todos os presentes ao anunciar que o aparelho chegará ao mercado em novembro pelo preço de US$ 399 – cem dólares a menos que o Xbox One, da Microsoft.

Os aplausos, porém, já tinham começado quando Jack Tretton, presidente da divisão americana da SCE, anunciou que o PS4 não tem qualquer restrição quanto a jogos usados. “Acho que isso é algo bom”, disse ele depois de ouvir a reação. “Ao comprar um jogo, o jogador pode trocar o jogo em lojas, vender para outra pessoa, emprestar aos amigos ou mantê-lo para sempre”, completou. Para finalizar, novamente fez questão de cutucar a Microsoft: “Além disso, o PS4 não precisa estar conectado à internet para funcionar. O PS4 não vai requerer que você se conecte à internet a cada 24 horas”.

Andrew House anuncia o preço do PS4: US$ 399

A empresa também marcou pontos no que diz respeito à assinatura do Playstation Plus, que será transferida do PS3 para o PS4.

Do lado multimídia, a Sony anunciou a inclusão do Video Unlimited e do Music Unlimited, os serviços de filmes, séries e músicas acessíveis de vários aparelhos da marca, também no PS4. Foi anunciada também a parceria com outros provedores de conteúdo, como Netflix, redbox instant e Flixter.

Jogos

Como o PS4 foi o centro da apresentação da Sony, os jogos tomaram boa parte do tempo. Das dezenas de títulos já confirmados para o console, 20 são novas franquias, como The Order: 1886, game de ação sombrio com um passado tecnológico reimaginado; Knack, uma aventura lúdica com robôs; Driveclub, para fazer as vezes dos que gostam de corridas; e Mad Max, uma adaptação do clássico dos cinemas.

Mas entre as novas IP (intelectual property, ou propriedade intelectual, como a indústria chama suas marcas), ganhou maior destaque Destiny, game de tiro em primeira pessoa resultante de uma parceria entre Bungie e Activision, que fechou a apresentação da Sony. Um espetáculo do qual participaram pessoas envolvidas no desenvolvimento do jogo e que mostraram uma belíssima produção jogada ao vivo.

Já entre as franquias já existentes, foram mencionados InFamous: Second Son, Killzone: Shadow Fall, Assassin’s Creed IV: Black Flag, The Elder Scrolls Online e Diablo III. Mas quem roubou a cena foi a Square Enix e seu espetacular trailer de Final Fantasy XV, além de um teaser de Kingdom Hearts III.

O Vita ganhou pouca atenção e só deu as caras para que fosse anunciado o novo episódio dos games da Telltale inspirados na série The Walking Dead. Já as novidades para o PS3 não foram poucas – mesmo com a chegada do sucessor, mais de 300 jogos serão lançados para o console até o final deste ano, entre eles Last of Us, Puppetteer, Rain, Beyond: Two Souls – o jogo com Ellen Page e o William Dafoe -, Gran Turismo 6, Batman: Arkham Origins e GTA V (com direito a um kit de lançamento junto com o console).

Outros jogos citados:

The Witness

Transistor

Don’t Starve

Mercenary Kings

Octodad

Secret Ponchos

Ray’s Dead

Outlast

Oddworld: New’n’Tasty

Galak-Z

The Dark Sorcerer