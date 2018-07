Mass Effect 3 ajudou a EA a chegar ao topo

O Metacritic, site que agrega análises de diversas publicações da imprensa especializada, divulgou a lista das melhores publishers de 2012 e revelou que a Eletronic Arts (EA) encabeçou a lista atual, subindo da quarta para a primeira posição e desbancando as três gigantes do setor. Nada mal para a empresa que havia sido considerada a pior de 2011 pelos consumidores americanos.

Microsoft, Sony e Nintendo, nesta ordem, dão sequência à lista das grandes empresas, completada por Capcom, Warner Bros Interactive, Ubisoft Konami, Sega, Activision Blizzard e Namco Bandai. Os quatro primeiros colocados mantiveram o topo, trocando apenas de posição.

A conta do Metacritic é complicada, mas leva em consideração a pontuação média de todos os jogos publicados por essas empresas em 2012, a porcentagem de títulos com avaliação considerada boa, também a de produtos considerados ruins e número de jogos cuja pontuação foi superior a 90. Daí saem os números que deram origem à lista.

Segundo os cálculos, a EA teve uma nota de 75,2, tendo como carro-chefe Mass Effect 3 (Xbox 360), que recebeu nota média de 93. Já a Microsoft somou 73 pontos, tendo como principal destaque Mark of the Ninja (PC), com nota média de 91. Journey (PS3), com 92 pontos, foi o mais bem colocado título da Sony, cuja média foi de 72,3, enquanto a Nintendo, com 71,2, se apoiou em Xenoblade Chronicles, do (Wii), que teve nota 92.

No ranking das publishers de médio porte, a campeã foi a Take-Two Interactive (83,1), seguida da Telltale Games (82,9) e da Square Enix (75,2).

O relatório completo pode ser visto aqui, assim como as edições de 2011 e 2010, com informações mais detalhadas sobre cada companhia e cada console. Note que algumas publishers de médio porte estão na lista das grandes e vice-versa nos anos anteriores, o que ocorre porque o Metacritic considera o número de títulos publicados para avaliar o “tamanho” de cada uma.

Apenas para esclarecer, uma publisher é aquela empresa que “publica” o jogo. Ela pode estar envolvida no desenvolvimento do game ou não, mas fica responsável pela colocação do título no mercado, sua publicidade, distribuição e mesmo o financiamento da produção, além de, normalmente, ser a dona da marca ou propriedade intelectual do jogo. Mass Effect 3, por exemplo, foi publicado pela EA, mas produzido pela BioWare.