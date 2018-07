A afirmação de Peter Moore, chefe de operações da EA, de que a empresa pode e vai fazer melhor deve ser colocada em prática o quanto antes. Pelo segundo ano consecutivo a companhia foi a vencedora do “Cocô de Ouro”, prêmio conferido pelo site americano The Consumerist à empresa que os leitores escolhem como a pior do ano.

A EA mais uma vez bateu o todo-poderoso Bank of America na “final” da votação, tendo deixado para trás nas rodadas anteriores AB InBev, Facebook, AT&T, e Ticketmaster.

Na publicação sobre o feito da EA, o Consumerist pontua que a empresa não aprendeu a lição e não cumpriu os três requerimentos para ser uma companhia vista com bons olhos pelos consumidores – fornecer produtos que os clientes querem e gostem, vender os produtos a um preço razoável e dar apoio aos seus clientes.

O site cita uma série de erros cometidos pela EA, sendo um deles os problemas com servidores envolvendo o novo SimCity e a falta de posicionamento da companhia em relação a essas questões. Outra grande queixa dos jogadores diz respeito à ampla adoção das microtransações nos títulos lançados pela Eletronic Arts, além de reclamações sobre jogos considerados mal feitos e lançados às pressas.

Vale lembrar, porém, que há dois meses a EA foi escolhida como a melhor publisher de 2013, segundo os critérios de avaliação do site Metacritic, que reúne resenhas de diversas publicações especializadas em games.