As campanhas de combate ao álcool entre motoristas são assunto sério e as peças de propaganda desse tipo geralmente abordam o assunto com ar bastante grave. Mas o Hospital Albert Einstein, de São Paulo, suavizou o tom e usou um jogo como estratégia para conscientizar condutores de que bebida e direção não combinam.

O hospital colocou no ar em sua página do Facebook um game bastante simples, que lembra o clássico Enduro, do Atari. Basta acelerar e desviar dos demais veículos na pista. A diferença é que, à medida que o jogador avança, ele passa a sofrer os efeitos do álcool e fica mais propenso e provocar um acidente.

Segundo Elis Forgerini, gerente de Mídias Digitais do hospital, o jogo foi usado na campanha porque os jovens, maioria do público das redes sociais, são consumidores de games e aderem facilmente a essa linguagem. “Nossa idéia foi transportar essa mensagem de suma importância para os locais em que esse público está acostumado a consumir informação e entretenimento. Por que não se divertir e se conscientizar ao mesmo tempo?”, analisa.

A página ainda tem links para vídeos e textos ligados à campanha do Albert Einstein, como as imagens abaixo.

E lembre-se: se beber, não dirija!