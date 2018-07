A ESPM agora oferece um curso de Game Design e Marketing aos interessados na área. O curso faz parte do programa do Núcleo de Atividades Extra-Curriculares e do GameLab, órgão da instituição dedicado à experimentação e à pesquisa do uso de jogos como ferramenta de comunicação.

O objetivo do curso é apresentar aos alunos mecânicas e conceitos básicos sobre jogos digitais ou analógicos, mostrar como funcionam os mercados dessa área e orientá-los em projetos atuais ou futuros que envolvam games ou gamificação.

Mais informações sobre o curso estão no site da ESPM, que também oferece o curso de atualização em Game Marketing. Dúvidas podem ser enviadas para o email oficinas@espm.br e também há o telefone (11) 5085-4585 para contato.