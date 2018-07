O mercado global de eSports vale US$ 612 milhões e atrai 134 milhões de pessoas, sejam jogadores ou espectadores. São dados do novo relatório da Superdata divulgado recentemente. O documento aponta a Ásia como detentora da maior fatia do bolo, com US$ 374 milhões (61% do total), mas o Ocidente tem ganhado terreno. A América do Norte responde por US$ 143 milhões (23,3%), seguido da Europa, com US$ 73 milhões (12%). Os outros 3,7% são dividos no resto do mundo.

“A América do Norte e a Europa viram recentemente um tremendo aumento no número de pessoas que assistem a eventos de eSports online ou ao vivo”, aponta o relatório. “Jogos populares como DotA 2 e League of Legends têm um público massivo que assiste regularmente às competições ou participa delas. A emergência dos jogos competitivos e profissionais apresenta uma nova oportunidade para as publishers para expandir a experiência dos jogadores e permite que as marcas engagem com uma geração de consumidores que gasta pouco tempo com formas tradicionais de entretenimento”, completa o texto.

A empresa nota também que, apesar de estar ganhando proeminência, os eSports são mais uma oportunidade de marketing que para o faturamento em si. A organização e a transmissão de eventos eleva a percepção das marcas por parte desse público e amplia sua retenção, além de servir como complemento para outras ações de marketing.

Fonte: GamesIndustry