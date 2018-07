Dos 15 finalistas anunciados em abril, apenas seis jogos entraram na lista daqueles que inauguraram o Hall da Fama dos Videogames do The Strong National Museum, dos Estados Unidos.

Pong, Pac-Man, Super Mario Bros., Tetris, Domm e World of Warcraft foram os escolhidos. Outros jogos que compunham a lista de finalistas eram Angry Birds, FIFA, The Legend of Zelda, Minecraft, The Oregon Trail, Pokémon, The Sims, Sonic the Hedgehog e Space Invaders.

Na nossa previsão, feita em 4 de maio, havíamos dito que passariam no corte Pac-Man, Pong, Tetris, Super Mario Bros., Doom e Minecraft. Erramos apenas World of Warcraft, mas tivemos um índice de acerto de 85%.

Abaixo, imagens e informações de cada um fornecidas pelo museu.

Ao juntar dezenas de milhares de pessoas em um universo virtual, World of Warcraft continua a redesenhar a forma como as pessoas pensam suas vidas e comunidades online. Nesse MMORPG, os jogadores criam avatares virtuais únicos que os representam enquando exploram um mundo aberto e em constante evolução. Depois de seu lançamento pela Blizzard Entertainment em 2004, o game se tornou o maior e mais bem sucedido MMORPG já criado. Até fevereiro de 2015, o jogo tinha mais de 10 milhões de assinantes – pouco menos do pico de 12 milhões que atingiu em outubro de 2010 – com mais de 100 milhões de contas criadas desde o lançamento.

Tetris saiu da União Soviética em 1984 e se espalhou por outros países do Leste Europeu. Em 1987, Tetris chegou aos PCs da América do Norte e de outras nações da Europa. Uma música tipicamente russa deu ao jogo uma trilha sonora inesquecível. E quando a Nintendo o incluiu no lançamento do Game Boy em 1989, o jogo viajou para acda canto do mundo, vendendo centenas de milhões de unidades para várias plataformas. O jogo se tornou tão icônico que suas peças são reproduzidas em edifícios de cidades de todo o mundo.

Por medidas de impacto popular, Pong (1972) lançou a indústria dos videogames. Um jogo simples envolvendo duas raquetes e uma bola, Pong introduziu milhões aos games. Embora não tenha sido o primeiro, e o Magnavox Odyssey já tivesse um jogo de tênis similar, Pong foi o primeiro jogo a atrair a atenção do público em grande escala. Seu sucesso impulsionou o Atari a um papel proeminente na indústria. Décadas depois do seu lançamento, seus sons icônicos, seus controle intuitivos e jogabilidade agradável ainda ressoam, convidando as pessoas a tentar manter a bolinha em jogo pelo maior tempo possível.

Pac-Man, que foi lançado em 1980, lançou os games como um fenômeno cultural de massas. O simples jogo de labirinto capturou a imaginação de milhões de pessoas e se tornou o mais bem sucedido jogo de arcade da história. Ao mesmo tempo, o personagem se tornou o primeiro embaixador da era do videogame, simbolizando de uma vez a indústria e sua pasasgem para a cultura de massa. O jogo foi repsonsável pela primeira onda de licenciamento ligada a jogos, elevando a venda de consoles domésticos, portáteis, brinquedos, roupas e utensílios domésticos. Desde seu lançamento, Pac-Man e suas muitas variantes e sequências mastigaram seu caminho em incontáveis fliperamas, domicílios e espaços digitais.

Criado pelo lendário designer Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros. entrou em cena em 1985, rapidamente se tornando um dos mais reconhecidos jogos da história. Mario apareceu pela primeira vez como o Jumpman em Donkey Kong para arcades, mas ganhou status de ícone com Super Mario Bros. Sua personalidade altiva e contagiante ajudou a revigorar um mercado em decadência. Desde sua introdução, o personagem apareceu em mais de 200 jogos e em todos os consoles já criados pela Nintendo. Mario não só se tornou a cara da Nintendo, mas a cara da indústria dos games como um todo.

Doom explodiu nos videogames em 1993 e ajudou a trilhar a história da indústria ao introduzir o conceito de “engine”, separando as funções básicas de um jogo de outros aspectos como arte e trilha sonora, encorajando a experiência multiplayer e popularizando o gênero de tiro em primeira pessoa. Doom foi um sucesso comercial, mas seu legado mais importante é o impacto que teve na forma, na função, na sensação e na percepção dos jogos que o sucederam, como Half-Life e Halo. Doom também se tornou um símbolo vísível do debate acerca do papel dos videogames e da violência na sociedade que emergiu nos anos 90.