O Museu de Imagem e Som (MIS) de São Paulo sedia de 22 de novembro a 2 de dezembro o Brazilian International Game Festival (BIG), evento que reúne dezenas de produções independentes nacionais e internacionais e tem como objetivo colocar os produtores em contato um com os outros para estimular a produção e a indústria no país.

Para Eliana Russi, diretora-executiva do evento, é importante que governo, desenvolvedores e publishers mantenham um contato afinado para que a indústria passe a caminhar a passos largos. Em entrevista ao Modo Arcade, ela falou sobre os objetivos do BIG e sobre os rumos que a produção nacional pode tomar se todos os agentes envolvidos no processo trabalharem juntos.

O que é o BIG?

É um festival de games independentes e um encontro de mercado para desenvolvedores. Não há nenhum evento desse tipo na América Latina, que valorize os games independentes. O que temos são feiras que dão visibilidade para os grandes nomes comerciais, como fazem nos Estados Unidos, no Japão.

E por que fazer o festival?

Percebemos que as atividades audiovisuais estão convergindo para o setor de games. Não pensamos mais em um conteúdo de televisão ou cinema sem pensar na mídia games. O objetivo é fazer com que olhem para os jogos eletrônicos como uma peça audiovisual, com roteiro, com narrativa, com qualidade de sim, com qualidades artísticas.

Apenas produções independentes têm espaço no evento. Que tipo de game é esse?

É um game ainda não publicado formalmente, desvinculado de uma publisher (empresa que publica o jogo). É igual ao cinema – os diretores independentes têm mais liberdade de criação, mas uma escala menor de distribuição e, às vezes, menos lucro. Games de Facebook normalmente são independentes, por exemplo. Há uma variedade de temas e formas de fazer muito maior quando se está vinculado a uma publisher. Há menos recursos, mas há como inovar.

Qual é o papel das publisher nesse processo?

As grandes publishers compram ou comissionam as equipes, encomendam produtos que vão publicar. A partir do momento em que uma empresa dessas entra no processo, o game ganha uma outra dimensão. Não é que esses grandes estúdios não inovam, muito pelo contrário, mas eles são muito mais estruturados e sabem exatamente o que estão fazendo quando encomendam ou compram um produto.

É possível que um game independente tenha sucesso sem uma publisher?

Quem faz um jogo independente está preocupado com o apoio financeiro. O Angry Birds é um case de sucesso, é onde todo mundo quer chegar, mas eles erraram antes. Tiveram liberdade de criar e fizeram dez jogos antes de chegar a um que ficasse conhecido. Com essa liberdade de poder inovar e criar para qualquer plataforma, pode-se fazer com que um game tenha sucesso. Além das adversidades comerciais, há a liberdade para poder criar como quiser.

Por que trazer as produções de fora para o BIG?

Sabemos que não existem games independentes em quantidade e qualidade suficiente aqui. Sabemos também que o Brasil olha para a vitrine da produção internacional – queremos ver o que o resto do mundo faz, como ganha espaço. Além disso, o País está entre os maiores mercados consumidores de games do mundo, mas está muito atrasado em termos de produção.

O que se pretende ao colocar o desenvolvedor brasileiro em contato com o estrangeiro?

Todo o evento é voltado para que o desenvolvedor aprimore seu trabalho e faça seu networking com estúdios internacionais, venda seu produto para fora. É um processo de construção que queremos para mudar a realidade brasileira – estamos deixando de produzir e importando tudo em termos de games no Brasil.

O que o desenvolvedor estrangeiro tem de mais importante a ensinar aqui?

Em primeiro, eles têm casos que deram certo. Alguns porque o modelo comercial era muito bom, outros porque o modelo criativo era muito bom, outros por acaso. Países como Estados Unidos, França, Japão, Canadá, Alemanha têm um mercado muito estruturado. Eles já têm um modelo de negócios, modelos de desenvolvimento, mas já cometeram muitos erros que nós não precisamos cometer. Temos apenas que entender o que eles já passaram e saber porque o Brasil não está produzindo com a mesma qualidade e com a mesma quantidade que eles.

Órgãos do governo irão ao evento. Como foi o contato com eles?

É a mesma caminhada que fizemos para o cinema e para a televisão. Os games foram colocados dentro da Secretaria do Audiovisual, e como estamos tratando os jogos como um produto deste tipo, estamos nos relacionando com os mesmos órgãos do que apoiam e regulam essa indústria. Ha um interesse enorme para que o Brasil passe a ter um setor produtivo importante de games, então foi bastante fácil essa aproximação.

Por que é importante a participação do governo no setor?

Há empresas desse segmento que não vão conseguir vencer as batalhas do mercado se não houver um evento como o BIG, que mostre as tendências, que traga modelos de negócios novos e que reúna todos os agentes para que eles discutam qual é a estratégia para termos um setor produtivo e inovador. Games não são só entretenimento, também têm engenharia, tem simuladores, coisas importantíssimas para a indústria nacional como um todo. Temos que investir nisso.

E o governo se mostra interessado?

O governo é muito interessado. Nossa obrigação é promover esse contato maior do governo com a indústria para que eles entendam qual é o caminho a ser trilhado para isso acontecer. O governo está muito disposto e muito disponível, só que ainda não conhece quem são as peças da iniciativa privada, pelo menos não o suficiente porque ninguém organizou.

O que falta para a produção brasileira decolar?

Acho que falta exatamente esse apoio, porque esses mercados que estão na nossa frente ou têm incentivos de distribuição, como os grandes estúdios de desenvolvimento, ou têm polos incentivados pelo decréscimo da cobrança de impostos. O fato de o governo e a iniciativa privada se entenderem e se comunicarem de forma mais próxima pode facilitar o estabelecimento de uma indústria mais firme. É algo bacana e não podemos perder essa chance.

Há condições para isso?

Os brasileiros são bons. São muito criativos, sabem contar histórias. Acho que temos elementos fundamentais para ter uma produção de qualidade e começar a revelar talentos, como aconteceu e ainda está acontecendo com a animação. Esse setor também recebeu subsídios, o que também ocorreu com o cinema e o que queremos que ocorra com os games.