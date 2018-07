Está confirmado: a famosa série de simuladores de corrida Gran Turismo vai virar filme. A produção está na mão de Michael De Luca e de Dana Brunetti, dois nomes por trás de A Rede Social e 50 Tons de Cinza – duas adaptações dos livros para o cinema.

A informação foi confirmada ao site Joystiq por uma fonte da própria Sony, procurada depois de o site The Wrap ter publicado uma notícias afirmando que o filme estava em produção.

O próprio Twitter de Brunetti se tornou uma evidência. Na rede social, o produtor publicou uma mensagem que “finalmente” iniciou a produção de um filme que esteve esperando por três anos. O recado era acompanhado de um link para a notícia do The Wrap.

A estratégia da Sony, aparentemente, é aproveitar a onda de filmes sobre carros e corridas – como Velozes e Furiosos 6 – para fazer dinheiro com sua franquia dos games. Além de Gran Turismo, está em produção um longa de Need for Speed, série de corrida da EA Games.

Nos videogames, a franquia ganhará sua sexta versão ainda neste ano, para Playstation 3. Veja o trailer abaixo.