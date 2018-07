A Steam é a mais famosa plataforma de distribuição de games online. Lá tem de tudo, desde superproduções até títulos independentes. Esse último grupo é justamente o foco de uma nova iniciativa que tem como foco o mercado brasileiro e seus indie games: a SplitPlay, que começou a funcionar na última quarta-feira (7). Trata-se de uma loja virtual que quer ser “a Steam dos games brasileiros”, ou seja, vai comercializar só os títulos produzidos por estúdios tupiniquins.

O site explica sua proposta logo na apresentação “Desenvolvedores indie continuam enfrentando barreiras para levar seus ótimos jogos para o mercado e os apresentar ao público de uma maneira efetiva. Por isso estamos criando o primeiro marketplace focado nos incríveis indie games sendo feitos por brasileiros e latino-americanos.”

A SplitPlay nasce com 21 jogos a venda, todos brasileiros. A ideia, porém, é abrir espaço para títulos latino-americanos também. Os games custarão no máximo R$ 45 e podem ser comprados via cartão de crédito ou boleto bancário.

Quem quiser conhecer melhor a plataforma pode acessar também sua página do Facebook ou seu canal no YouTube.