Já há algum tempo livrarias e editoras estão trazendo ao Brasil livros inspirados ou escritos com base nos enredos de games consagrados, mas nem todo mundo os conhece ou lê porque prefere passar o tempo jogando. Bem, as férias estão aí e é possível que alguns que tenham um tempinho a mais reservem algumas horas para tirar o atraso da leitura.

O Modo Arcade preparou uma lista dessas obras disponíveis em português no Brasil. Vale a pena para quem quer entender mais sobre a trama do seu jogo favorito ou mesmo ler sobre histórias paralelas e relacionadas à narrativa original. Lembrando, claro, que as cópias podem ser adquiridas in loco ou via internet por meio de livrarias como a Saraiva, a Fnac e a Cultura.

Resident Evil – A Conspiração Umbrella, de S. D. Perry (Benvirá)

O livro é o mais recente relacionado à narrativa de games e estreia uma série que terá mais obras, sendo a segunda com lançamento previsto para março. Este primeiro texto retoma os incidentes vividos no primeiro Resident Evil, quando Chris Redfield e Jill Valentine, dois agentes da polícia especial de Raccoon City descobrem atividades secretas da Umbrella Corporation em uma mansão aparentemente abandonada. A autora foi contratada para escrever a série, que conta com sete livros, e adicionou detalhes que não aparecem nos games, deixando novidades até mesmo para os mais ávidos fãs da série.

Série Assassin’s Creed, de Oliver Bowden (Galera Record)

A série tem livros para os principais jogos da franquia até o momento, inclusive Assassin’s Creed IV: Black Flag, lançado recentemente. Oliver Bowden segue a história de cada título de acordo com seu personagem principal, fazendo referência a eventos e personagens presentes nos games. É uma das mais completas séries literárias do tipo oferecidas no Brasil.

Battlefield 3 – O Russo, de Andy McNab e Peter Grimsdale (Galera Record)

McNab é um ex-agente das forças especiais americanas e aproveitou o enredo de Battlefield 3 para se aventurar no mundo da literatura. Com a ajuda de Peter Grimsdale, transformou em texto a trama do game, em que o jogador assume a pele do russo Dima Mayakovsky e do americano Henry “Black” Blackburn para salvar o mundo da ameaça nuclear.

Halo – Saga dos Forerunners, de Greg Bears (Planeta do Brasil)

Halo foi uma das franquias que mais ganhou adaptações para a literatura, mas com edição brasileira e disponibilidade nas nossas livrarias há apenas a Saga dos Forerunners, composta por três obras escritas por Greg Bears – Cryptum, Primordium e Silentium. O autor explora a pré-história do universo da série e aproveita elementos dos games, mas cria uma narrativa completamente nova e exclusiva à qual não dá para ter acesso nos games.

Mass Effect – Revelação, de Drew Karpyshyn (Galera Record)

Este é o primeiro de uma série de quatro livros que funcionam como uma prequel da franquia da EA, revelando fatos e histórias anteriores aos eventos dos games. Apenas Revelação tem edição brasileira, embora os outros três – Ascension, Retribution e Deception – estejam à venda em algumas livrarias nacionais, ainda que em inglês.

Diablo III – A Ordem, de Nate Kenyon (Galera Record)

Diablo é outra série que inspirou várias obras literárias e faz parte da tríade de games da Blizzard que têm livros. No Brasil, está disponível em português Diablo III – A Ordem, que narra a história de Deckard Kain, um dos personagens da franquia que busca salvar os membros perdidos de sua ordem. A obra segue boa parte da narrativa do game e faz referência à maioria de seus elementos.

Uncharted: O Quarto Labirinto, de Christopher Golden (Benvirá)

Golden é autor de outros livros baseados em games da Sony (veja mais abaixo) e na obra de Uncharted, conta a aventura de Nathan Drake e Victor Sullivan na busca pelo Labirinto de Dédalus, onde, segundo a mitologia, teria vivido o minotauro. O livro retoma os personagens em uma história nova, não mencionada nos três games da franquia.

Starcraft II: Ponto Crítico, de Christie Golden (Galera Record)

Há vários livros inspirados em Starcraft publicados, mas apenas Ponto Crítico está disponível em português, embora várias outras obras possam ser adquiridas em algumas livrarias brasileiras. Este é o mais recente deles, escrito por Christie Golden (ela e o autor de Uncharted não são a mesma pessoa, apesar dos nomes parecidos), e o segundo inspirado na segunda edição do game.

Série World of Warcraft, de Christie Golden e Michael Stackpole (Galera Record)

São três os livros baseados nos games da Blizzard traduzidos para o português: A Ruptura, Sombras da Horda e Maré de Guerra. Todos fazem parte de uma série de histórias que têm o universo do game como pano de fundo. Um novo título, Alvorada dos Espectros, deve chegar ao mercado brasileiro ainda este ano.

Série God of War, de Rober Vardeman (Leya)

São dois volumes: no primeiro, o leitor conhece a história de Kratos antes de ele se tornar um guerreiro em busca de vingança contra o deus da guerra, Ares, enquanto no segundo a história segue a trajetória do personagem em sua luta ante as demais divindades do Olimpo.

Tem alguma outra sugestão? Envie ao Modo Arcade pelos comentários!