Dessa vez não deu para GTA V. O prêmio de Jogo do Ano do GameSpot, um dos mais importantes veículos da imprensa especializada em games, ficou com The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, produzido pela Nintendo para o 3DS. A escolha foi feita pelos jornalistas do site, e não pelo público.

Os oito concorrentes ao título foram os vencedores das categorias individuais de cada plataforma – PS Vita, 3DS, Wii U, Xbox 360, Xbox One, PS4, PS3 e PC. E, para surpresa de todos, foi o game do portátil que levou o prêmio máximo.

O papa-títulos GTA V (Rockstar), porém, não ficou de mãos vazias e foi eleito o Melhor Jogo para Xbox 360. Já The Last of Us (Naughty Dog) faturou o troféu de Melhor Jogo para PS3.

Assassin’s Creed IV: Black Flag (Ubisoft) dominou a nova geração, sendo eleito como Melhor Jogo para Xbox One e Melhor Jogo para PS4. Para Wii U, foi escolhido como jogo do ano Super Mario 3D World.

Completam a lista Tearaway, Melhor Jogo para PS Vita, e Path of Exile, Melhor Jogo para PC.

A lista completa, bem como as escolhas de cada um dos integrantes da equipe do GameSpot e a relação dos jogos mais aguardados de 2014, que será divulgada aos poucos nos próximos dias, assim como uma retrospectiva, podem ser encontradas na página especial do site para as nomeações.

PS: o prêmio chega para o game da Nintendo na mesma semana em que foi anunciado um spin-off da franquia para Wii U, desenvolvido pela Tecmo Koei. Ainda não há data para lançamento, mas o nome provisório é Hyrule Warriors. Spin-offs são jogos que levam o nome de uma série, mas não se encaixam em seu cânone. Neste caso, trata-se de um título do gênero hack’n’slash, com mais foco no combate, enquanto os jogos oficiais de Zelda são conhecidos pela aventura, pela exploração e pela resolução de quebra-cabeças.