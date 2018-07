A ginasta mexicana Elsa Garcia Rodriguez Blancas merecia o ouro por sua apresentação no solo da ginástica feminina nos Jogos Olímpicos de Londres. Pelo menos devido à trilha sonora escolhida para sua performance. Ela fez seus saltos e acrobacias ao som de um medley das músicas de The Legend of Zelda: Ocarina of Time e do tema oficial da série da Nintendo. A versão escolhida é belíssima, executada no violino. Mas apesar do muito bom gosto pela seleção musical, a mexicana não passou pelas classificatórias e foi eliminada.

Apesar de ter feito uma opção pouco usual, a mexicana não inovou. Em 2004, na Olimpíada de Atenas, na Grécia, a dupla americana de nado sincronizado formada por Anna Kozlova e Alison Bartozik faturou nada menos que o ouro com a apresentação conduzida pelo som de Liberi Fatali, o tema de Final Fantasy VIII.

Esperamos que alguma equipe escolha músicas tão boas assim daqui a quatro anos também.

**Obrigado aos leitores que alertaram para a correção da segunda música citada**