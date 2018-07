O Good Old Games é uma plataforma de distribuição digital que, como o próprio nome diz, vende títulos antigos a preços camaradas (vale a pena dar uma olhada no catálogo). A boa notícia é que o site passou a vender também filmes relacionados a games – longas independentes em sua maioria.

Até agora, há 23 filmes no catálogo – todos sem DRM, o digital rights management, sistema restringe a difusão por cópia de conteúdos digitais e administra os direitos autorais das obras. A intenção é expandir a oferta com outros filmes, mas por enquanto essa é a palavra de ordem.

A maioria dos filmes é 100% focada nos games, mas algum deles tratam de temas paralelos e acabam colocando um pé nos jogos eletrônicos. Entre alguns dos mais icônicos estão Indie Game: The Movie, Good Game e Once Upon Atari. Todos por US$ 5,99 – uma pechincha.