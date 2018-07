O Google lançou nesta quinta-feira (16) um serviço de games para o Google Play com o intuito facilitar a vida dos que desenvolvem jogos para dispositivos móveis e estimular a produção para essas plataformas.

Segundo um comunicado postado no blog oficial da empresa, o serviço está disponível para sistemas Android, iOS e outras plataformas conectadas ao Google Play.

“Esses serviços ajudam a deixar os games mais sociais, com troféus, rankings de líderes e multiplayer, além de mais poderosos, armazenando o progresso e as configurações dos jogos na nuvem”, escreveu Greg Hartrell, gerente de produtos do Google. O sistema de compartilhamento de pontuação e outros aspectos referentes às funções sociais dos jogos são integrados ao Google+, a rede social da empresa.

Ainda de acordo com a publicação, vários jogos para plataformas Android já estão usando o serviço, como World of Goo, Super Stickman Golf 2, Beach Buggy Blitz, Kingdom Rush, Eternity Warriors 2 e Osmos.

Já há algum tempo vem se especulando a atuação do Google na indústria dos games, principalmente devido ao potencial que as plataformas Android oferecem a desenvolvedores. O sistema operacional, inclusive, é o que alimenta consoles que estão para chegar ao mercado, como o Ouya e o Shield.

Além disso, a empresa recentemente contratou Noah Falstein, veterano da indústria, como designer de games, embora suas funções dentro da companhia não tenham sido especificadas.

A publicação de Hartrell indica que “este é apenas o começo” das novidades que o Google está planejando em relação a jogos. Com os mais de 300 milhões de dispositivos com sistema Android em funcionamento em todo o mundo, não é de se espantar que a empresa tente explorar também esse lado, dada sua presença no mercado global.