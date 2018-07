Todo ano o Google divulga os termos mais buscados em seu sistema de pesquisas em diversas categorias: músicas, celebridades, como fazer e várias outras. Com games, não é diferente. E a relação de 2013 dá uma visão geral do que é a indústria atualmente: consoles, casuais, mobile e games sociais.

Na lista brasileira, quem está no topo é Pou, uma espécie de bichinho virtual desenvolvido pela Zakeh que invadiu os celulares. Na segunda colocação ficou SmallWorlds, ou MiniMundos, game social de 2008 da Outsmart 2005. Só então aparece o primeiro jogo relacionado a consoles: GTA V.

O game da Rockstar, porém, encabeça a lista mundial, que tem o bizarro webgame Cookie Clicker no segundo lugar. Em terceiro vem Atari Breakout, clássico dos anos 80 jogável no próprio Google, à frente do fenômeno da King, Candy Crush, em quarto. Na quinta posição está BioShock Infinite, da Irrational Games, outro dos destaques do ano para consoles.

Veja abaixo as listas completas do Google Trending Topics:

Trending Topics Brasil

1 – POU

2 – MiniMundos

3 – GTA V

4 – Yepi

5 – Zerg Rush

6 – Dragon City

7 – Frip

8 – Hero Zero

9 – Atari Breakout

10 – PES 2014

Trending Topics Mundo

1 – GTA V

2 – Cookie Clicker

3 – Atari Breakout

4 – Candy Crush

5 – BioShock Infinite

6 – Cube World

7 – Battlefield 4

8 – Neverwinter

9 – SimCity

10 – Skylanders SWAP Force