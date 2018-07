Faltando só duas semanas para o Natal e ainda não comprou os presentes da família? Nós te damos uma ajudinha, pelo menos no que diz respeito aos games. Reunimos em pouco espaço o que, para quem, por quanto, por que e onde comprar. Confira abaixo a lista de oito itens que farão a alegria dos familiares de quem quiser bancar o Papai Noel:

O que: Skylanders Giants

Quanto: O kit com o jogo, o portal e três bonecos custa R$ 299; os demais brinquedos custam a partir de R$ 54,90

Para quem: Criançada que gosta de jogar com os colegas

Por que: Além de game, é brinquedo também – os bonecos são colocados no portal e ganham vida pelo videogame. São dezenas de monstrengos, cada um com sua habilidade especial, o que torna o jogo diferente a cada criaturinha usada. Os bonecos gravam o progresso individual e podem ser usados em qualquer outro console, ou até mesmo em outras plataformas. Mas o mais bacana é que dá para colecionar e a criançada pode brincar mesmo sem o videogame. O produto acaba de chegar ao Brasil e está disponível para Wii, PS3 e Xbox 360.

O que: Nintendo 3DS

Quanto: De R$ 799 a R$ 999

Para quem: Todos, mas especialmente crianças de até 14 anos

Por que: O portátil é o dominante no mercado e tem uma ampla biblioteca que conta com games simples e carismáticos para a criançada. A principal vantagem é poder jogar em qualquer lugar – só não esqueça de manter as baterias sempre carregadas. Há uma versão com a tela maior (e mais cara).

O que: Fifa 13 ou Pro Evolution Soccer 2013

Quanto: De R$ 69 a R$ 179

Para quem: É brasileiro

Por que: Quem é que não gosta de futebol, não é mesmo? Se o esporte tem suas rivalidades, elas se traduzem na batalha entre PES e Fifa nos games. Cada um tem suas particularidades, mas ambos têm suas legiões de fãs, alguns mais fiéis, outros menos, e são ótimos para partidas em grupo. Mas não espere muito além do Natal para adquiri-los – em pouco tempo, a nova edição é lançada e a atual se torna obsoleta. As versões para PC e os consoles mais antigos são mais baratas.

O que: Halo 4

Quanto: R$ 149,90

Para quem: É dono de um Xbox 360

Por que: Halo é parte do cânone microsoftiano. A quarta versão do game – que marca o início da nova trilogia – saiu do forno há pouco tempo e já deixou crítica e público de queixo caído. Não tem erro: Halo 4 é título obrigatório para quem tem um Xbox 360. Provavelmente também é a última edição da série no console, o que o torna ainda mais indispensável.

O que: Call of Duty: Black Ops II

Quanto: De R$ 199 a R$ 499

Para quem: Tem tempo de sobra para jogar

Por que: A cada nova edição de Call of Duty, a Activision coloca mais modos de jogo, amplia o modo campanha e promove uma série de mudanças que dão uma cara nova ao game. O atrativo, porém, continua ali – o modo multiplayer. Se utilizarmos o número de horas jogadas para calcular o custo-benefício de um jogo, Call of Duty é praticamente imbatível. Isso porque o tempo passado nas partidas online é muito grande, o que só tende a aumentar com os desafios da nova edição. Há versões de luxo, com mais conteúdo e itens de colecionador, mas cujo preço é bem mais salgado.

O que: Nintendo Wii

Quanto: De R$ 599 a R$ 899

Para quem: Faz parte da família

Por que: A aposentadoria do Wii fica cada vez mais próxima, mas o console da Nintendo ainda ostenta a coroa de melhor videogame para jogar com toda a família. O lançamento do Wii U – que ainda não chegou oficialmente no Brasil – derrubou o preço e o tornou uma opção mais barata ante os concorrentes. Mas corra, pois muitas lojas já não recebem mais o console e as últimas unidades são aquelas que estão nas prateleiras!

O que: The Sims 3 e seus pacotes de expansões

Quanto: O game custa R$ 69,90; as expansões, a partir de R$ 39,90

Para quem: Gosta de bagunçar a vida

Por que: The Sims é daqueles jogos que não acaba nunca – o jogador escolhe como vai levar a vida do seu personagem e segue até resolver jogar tudo para o alto e mudar de profissão, de cabelo, de casa… Ainda mais com os muitos pacotes de expansão disponíveis. Não é dos games mais modernos, mas é daqueles que te deixam vidrado por horas no computador.

O que: Just Dance 4

Quanto: R$ 129,90

Para quem: Dança o dia inteiro

Por que: Quer aprender a dançar aquela música que toca na rádio, mas tem medo de errar os passos e passar vergonha? Seus problemas acabaram. Compre a mais nova edição do game de dança da Ubisoft, chame os amigos e a família e ao menos pague mico com as pessoas próximas. Não tem erro, é só acompanhar os coreógrafos na tela. Mas lembre que é necessário o Kinect para o Xbox 360 e o Move para o PS3 – para o Wii, só precisa do jogo.

E onde encontrar tudo isso? Nos endereços abaixo:

Saraiva

Fnac

Submarino

Próximo

UZ Games

No Alvo Games

Dica: Para os games, prefira as lojas físicas das redes especializadas (as três últimas), pois aceitam jogos antigos como parte do valor da compra, ou até mesmo como troca, dependendo da quantia avaliada.