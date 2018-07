Halo 4 é sem sombra de dúvidas o mais aguardado jogo para Xbox 360 do ano. De acordo com Phil Spencer, chefe da Microsoft Studios, também é o game mais caro já produzido na história da empresa. Nenhuma outra produção sequer chegou perto;

Segundo Spencer, a série vale aproximadamente US$ 3 bilhões, o que deve aumentar ainda mais com o lançamento da quarta edição – o início de uma nova trilogia das batalhas de Master Chief, que terá aos menos mais dois títulos. Ele disse que Halo é o “produto de entretenimento mais importante” da Microsoft.

Halo 4 será lançado no dia 6 de novembro. Tivemos a oportunidade de ver alguns minutos do modo campanha e de jogar uma partida no multiplayer durante a Brasil Game Show, além de conversar com Kiki Woflkill, uma das produtoras do game. Veja como foi clicando aqui e assista ao trailer oficial logo abaixo.