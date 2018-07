Quem estiver interessado em dar os primeiros passos no desenvolvimento de games tem uma boa oportunidade em dezembro. No próximo dia 16 o Instituto de Artes Interativas (IAI) dá início às aulas do “Meu primeiro game”, curso voltado a crianças e adolescentes que ensina princípios básicos de programação.

Os alunos aprendem meio do Scratch, software desenvolvido pelo Massachussetts Institute of Technology (MIT) para ensinar programação com uma ferramenta visual. Os temas abordados incluem desenvolvimento de personagens, objetivos e obstáculos, entre outros.

O curso tem carga horária de 15 horas e dura uma semana. Informações sobre inscrições e custos podem ser encontradas no site do IAI, pelo telefone (11) 3071-4017 ou na sede da entidade, que fica na Rua Amauri, 352 – Itaim Bibi.