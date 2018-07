PlayStation 4, Wii U e Xbox One já chegaram e começaram a receber os grandes títulos que prometiam, mas isso não quer dizer que seus antecessores foram esquecidos. Pelo contrário: tiveram muita coisa boa e deram alegria para muita gente.

Foi para lembrar Wii, PlayStation 3 e Xbox 360 que o IGN elegeu os cem melhores jogos da última geração. Listas são sempre polêmicas e nunca unânimes, como sabemos, mas independente da colocação de cada título trata-se do “crème de la crème” dos últimos dez anos.

A relação completa está neste link, mas abaixo você fica com o top 10. E aí? Concorda?

1 – Super Mario Galaxy

2 – Portal 2

3 – The Last of Us

4 – The Elder Scrolls V: Skyrim

5 – Fallout 3

6 – Minecraft

7 – Red Dead Redemption

8 – GTA V

9 – Journey

10 – Call of Duty 4: Modern Warfare