O faturamento da indústria global de games deve chegar a US$ 74,2 bilhões, considerando consoles, PCs, mobile e outros segmentos de mercado. Os dados fazem parte de um relatório recente publicado pela Superdata intitulado Global Games Market Report.

A maior fatia será gerada pelo segmento de PCs e consoles, que responderá por mais de US$ 30 bilhões se somadas as categorias de varejo (sem incluir plataformas) e vendas digitais de jogos e conteúdo adicional. O segundo maior segmento é mobile, com expectativa de gerar US$ 22,3 bilhões no ano. Juntas, as categorias respondem por mais dois terços do total.

Além destas, destacam-se as categorias Social e Free-to-play MMO, que vão faturar, respectivamente, US$ 7,9 bilhões e US$ 8,7 bilhões. Contribuem com o total os segmentos de Realidade Virtual, eSports, Conteúdo de Games e MMOs pagos.

O faturamento, ainda de acordo com o relatório, deve crescer menos nos próximos anos, chegando a US$ 81,7 bilhões em 2017 e manter-se no mesmo nível no ano seguinte, quando alguns segmentos terão seu crescimento contrabalanceado pelos declínios do varejo, dos MMOs pagos e dos jogos sociais.

“A indústria mudou, e os públicos também”, aponta Joost van Dreunen, presidente da Superdata. “Já sabemos que os gamers não são mais aquelas pessoas que antes eram o núcleo dos consumidores, mas agora que os videogames são mainstream, os comportamentos também são diferentes. Hoje as pessoas não apenas consomem entretenimento, mas também têm um papel ativo nele. De modding a streaming, do cosplay às competições, o mercado de games apresenta um mix de oportunidades e desafios mais diverso que nunca”, finalizou.

Fonte: GamesIndustry.biz