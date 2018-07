Os videogames têm se difundido cada vez mais nos últimos anos e, com esse desenvolvimento, há também um número maior de empresas e produtos no mercado. Logo, aparecem também reclamações de um público consumidor exigente, já que paga caro por consoles e jogos.

O site GameSpot reuniu dados de reclamações feitas de forma oficial sobre as grandes produtoras de jogos por meio do Better Business Bureau (BBB, espécie de Procon dos Estados Unidos e do Canadá) nos últimos três anos e detalhou quais as empresas registraram os maiores índices de insatisfação dos jogadores – e como elas responderam às queixas.

A grande campeã no que diz respeito ao total de registros foi a Zynga – produtora dos sucessos Farmville e Mafia Wars, do Facebook -, que desde 2009 recebeu 1.857 reclamações no BBB. O órgão atuou como mediador na maioria dos casos entre os jogadores e a empresa, mas ainda assim cerca de 20% das queixas tiveram uma resolução “insatisfatória”, segundo a avaliação dos consumidores. Mesmo assim, a Zynga teve nota A na análise do BBB.

Entre as produtoras de plataformas domésticas, quem aparece melhor avaliada é a Nintendo. O BBB recebeu apenas 53 reclamações contra a empresa em três anos e todas, exceto três delas, foram concluídas de forma satisfatória. Nota A+.

A Microsoft foi alvo de 1.510 reclamações, mas o índice contabiliza todas as áreas da companhia de Bill Gates – desde os videogames até celulares e softwares. Devido à grande quantidade de queixas e à relativamente baixa taxa de insatisfação na resolução dos problemas (16,4%), a produtora do Xbox 360 também recebeu um A+ do BBB.

Já a Sony recebeu 1.314 queixas somente para sua divisão de jogos eletrônicos, a Sony Computer Entertainment, deixando 455 consumidores insatisfeitos com a resolução dos problemas e outros 51 sem qualquer resposta, o que lhe rendeu a pior nota entre as gigantes – um F.

Ignorar completamente as queixas não parece ser muito bom para a imagem das produtoras. A Sega (que nem produz mais consoles para o mercado americano) não respondeu oito das apenas dez reclamações que recebeu desde 2009. A Namco Bandai deixou sem resposta duas das sete. A BioWare e a THQ também ignoraram os jogadores em alguns casos. Resultado: F para todas!

Mas há os bons exemplos. A Blizzard, que tem uma demanda gigantesca por ser a responsável pelo amplamente difundido World of Warcraft, deixou apenas 20 consumidores insatisfeitos dos 1.264 que se queixaram da empresa – uma taxa de 98% de aprovação. A Activision, autora do megassucesso Call of Duty, é outra que tem notas boas e apenas 6,7% de casos mal resolvidos.

Os gráficos falam por si só. A barra verde corresponde ao número de casos resolvidos; a amarela representa o total de consumidores não satisfeitos com a solução; e a vermelha é a quantidade de casos sem resposta.

Vale lembrar que as reclamações contabilizadas foram feitas via BBB. Os dados não consideram queixas feitas por outros órgãos de defesa do consumidor ou diretamente às produtoras. Ainda assim mostra como as empresas se comportam no trato com os jogadores.