Há pouco mais de um ano publicamos no Modo Arcade uma lista de efeitos positivos causados pelo hábito de jogar videogames no corpo humano. Na ocasião, tratava-se de uma lista organizada pelo site IGN com bases em estudos científicos de universidades do mundo todo. Recentemente o canal ASAP Science, do YouTube, fez um trabalho semelhante, mas em vez de listar os benefícios em texto, produziu um vídeo bem bacana sobre o assunto intitulado “Can videogames make you smarter?” (“Os videogames podem te deixar mais inteligente?“, em tradução livre).

Entre os benefícios citados estão a melhora da coordenação motora, da memória e da capacidade de planejamento e percepção de detalhes, além do fato de que jogos podem ser usados como ferramentas pedagógicas, algo de que também já tratamos. O vídeo, porém, lembra que tudo em excesso é ruim – até mesmo a água! – e que é importante manter uma rotina com atividades diversificadas. Veja abaixo: