O NDP Group, que faz estatísticas sobre as vendas de games nos Estados Unidos, divulgou nesta quinta-feira, 9, o total arrecadado com as vendas de videogames e produtos relacionados aos jogos em julho deste ano nos Estados Unidos. A indústria vendeu US$ 548,4 milhões no mês passado – um montante 20% menor que o acumulado mesmo período de 2011 e que faz com que julho tenha sido o pior mês em vendas desde outubro de 2006.

A categoria de acessórios foi a única que registrou aumento: 8% em relação ao ano passado. Os softwares (jogos, mais precisamente) caíram 23%, e os hardwares (consoles) tiveram uma queda ainda maior, de 32.

A queda no grupo de jogos não é surpresa se olharmos quais são os títulos mais vendidos de julho. Apenas quatro entre os dez melhores foram lançados neste ano. Os outros são de 2011 e ainda há Call of Duty: Black Ops de 2010.

Isso reflete também na redução de vendas dos consoles, pois se não há interesse nos títulos recentes, também não haverá procura para as plataformas. Como os atuais videogames já estão no mercado há mais de 6 anos, também é natural que haja poucos novos consumidores. Isso sem falar na economia americana, que não está bem das pernas já há algum tempo.

“Com base nos números do começo do ano até agora e levando em consideração os lançamentos que teremos até o fim de 2012, as vendas anuais de produtos físicos deve ficar por volta de US$ 14,5 bilhões neste ano”, disse Anita Frazier, analista do NDP. Isso representaria uma queda de 15% em relação ao ano passado, quando a indústria vendeu US$ 17,02 bilhões, segundo o grupo.

Fonte: Gamespot