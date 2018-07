Abril será fraco para o mercado. Não fosse por Prototype 2, título de ação da Activision, o mês seria ainda mais monótono. Trata-se da continuação do jogo lançado em 2009, e o estilo é o mesmo – você assume o papel de um soldado geneticamente modificado que destroi e consome tudo e todos no seu caminho. Parece clichê, mas é dos bons. Chega só no final do mês, para PS3, Xbox360 e PC.

Fãs da dupla trilogia de George Lucas poderiam vibrar mais, já que Kinect Star Wars simula uma aventura repleta de sabres de luz, jedis, drones e o mestre Yoda. Mas os vídeo apresentados até o momento não agradaram muito – o que era para ser um emocionante duelo de espadas luminosas parece um sem fim de monotonia.

Xenoblades Chronicles chega para suprir um pouco a escassez de bons títulos que o Wii enfrenta já há algum tempo. Recebeu boas notas no Japão, mas vai agradar só quem gosta da RPG e não aproveita os recursos de movimento do console.

Veja os vídeos dos destaques de abril e abaixo a lista completa de lançamentos:

Kinect Star Wars (Aventura/Ação, Terminal Reality/Microsoft Games Studios)

Xenoblade Chronicles (RPG, Monolith Soft/Nintendo)

Prototype 2 (Ação/Aventura, Radical Entertainment/Activision)

Wii

6 – Xenoblade Chronicles

17 – B-Units: Build it!

Xbox 360

3 – Kinect Star Wars; Devil May Cry HD Collection; Fallout 3 & Oblivion Double Pack

10 – Phantom Breaker

11 – The Splatters; World Gone Sour

17 – Deadliest Warrior: Ancient Combat; Sledge Hammer; The Witcher 2: Assassins of Kings (Enhanced Edition)

18 – Trials Evolution

24 – Prototype 2

25 – Bloodforge

PS3

3 – Devil May Cry HD Collection

4 – I Am Alive

10 – 4 in 1 Action Pack; World Gone Sour

17 – Deadliest Warrior: Ancient Combat; The House of the Dead 4

24 – Prototype 2

PC

3 – Blacklight: Retribution; Fallout 3 & Oblivion Double Pack; IGT Slots: Diamond Galaxy

5 – Confrontation

12 – Tribes: Ascend

17 – Nexuiz; The Witcher 2: Assassins of Kings (Enhanced Edition)

24 – Prototype 2; Risen 2: Dark Waters

Vita

17 – Disgaea 3: Absence of Detention

3DS

3 – Heroes of Ruin

10 – Order Up!!

13 – Spirit Camera: The Cursed Memoir

*As datas informadas são referentes à data de lançamento dos jogos nos Estados Unidos

** Vamos listar também os lançamentos para Android e iPhone, mas não há novidades para este mês