Depois de um período de escassez em julho, os lançamentos voltam a aquecer o mercado em agosto. E a melhor parte é que há títulos para todos os gostos chegando este mês.

Os saudosistas terão à disposição dois remakes de clássicos: Ducktales Remastered (para PC, Wii U, PS3 e X360) no dia 13 e Flashback (para X360) no dia 21. O primeiro é uma nova versão do game de NES, enquanto o segundo é uma releitura de um dos mais icônicos títulos de PC.

Já na onda dos games-brinquedos ao estilo Skylanders, há os lançamentos de Disney Infinity (para PC, PS3, X360, Wii U, Wii e 3DS) e Pokémon Rumble U, exclusivo do Wii U. O jogo da Disney reúne os principais personagens de animações e filmes recentes – como o capitão Jack Sparrow e os brinquedos de Toy Story – em uma espécie de faça-você-mesmo, no qual o jogador cria as próprias fases. Já o game dos monstrinhos da Nintendo leva franquia milionária ao novo console, também com pequenos bonecos.

Ainda no tema Wii U, chega Pikmin 3, o primeiro jogo prometido pela Nintendo para levantar as vendas da plataforma. É a terceira versão da franquia. A novidade é que haverá mais de um personagem que o jogador pode controlar, o que deve dar mais liberdade e demandar estratégias em alguns momentos do jogo. Disponível a partir do dia 4.

Há, por fim, o lançamento de Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, da Ubisoft, que faz as vezes de game de ação do mês. Trata-se de um título que mescla espionagem e ação, no melhor estilo Metal Gear Solid.

Pokémon Rumble U (Nintendo)

Disney Infinity (Disney Interactive)

Pikmin 3 (Nintendo)

Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist (Ubisoft)

Veja abaixo a lista completa e a data dos lançamentos.

PC

1 – Take On Mars, Call of Duty: Black Ops II – Vengeance (DLC)

6 – The Sims 3: Dragon Valley

13 – Dishonored: The Brigmore Witches (DLC), Europa Universalis IV, DuckTales Remastered

18 – Disney Infinity

20 – The Bureau: XCOM Declassified, Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, Saints Row IV

22 – Skullgirls, Neverwinter: Fury of the Feywild

27 – Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition, Lost Planet 3, Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn

31 – Grim Dawn, Payday 2

X360

6 – Divinity: Dragon Commander

7 – Brothers: A Tale of Two Sons

13 – Payday 2, Dishonored: The Brigmore Witches (DLC), Phineas and Ferb: Quest for Cool Stuff

14 – Charlie Murder

18 – Disney Infinity

20 – The Bureau: XCOM Declassified, Saints Row IV, Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist

21 – Flashback

27 – Killer Is Dead, Lost Planet 3, Madden NFL 25

28 – Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

PS3

1 – Call of Duty: Black Ops II – Vengeance (DLC)

6 – Ibb and Obb, Dragon’s Crown, Tales of Xillia

13 – Dishonored: The Brigmore Witches (DLC), Payday 2, DuckTales Remastered

18 – Disney Infinity

20 – Divekick, The Bureau: XCOM Declassified, Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, Saints Row IV

27 – Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn, Lost Planet 3, Hatsune Miku: Project Diva F, Madden NFL 25, Killer Is Dead

WiiU

1 – Cloudberry Kingdom

4 – Pikmin 3

6 – Disney’s Planes

13 – DuckTales Remastered, Angry Birds Trilogy, Phineas and Ferb: Quest for Cool Stuff

18 – Disney Infinity

20 – Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist

29 – Pokemon Rumble U

Wii

6 – Disney’s Planes

13 – Angry Birds Trilogy, Phineas and Ferb: Quest for Cool Stuff

18 – Disney Infinity

Vita

6 – Dragon’s Crown

Days

20 – Divekick

7 – Little Acorns

31 – The Walking Dead: A Telltale Games Series, Real Boxing, The Walking Dead: 400

3DS

1 – Family Kart 3D

6 – Disney’s Planes

11 – Mario & Luigi: Dream Team

13 – Rune Factory 4

18 – Disney Infinity

31 – Phineas and Ferb: Quest for Cool Stuff

NDS

6 – Disney’s Planes

13 – Phineas and Ferb: Quest for Cool Stuff

31 – LEGO Legends of Chima: Laval’s Journey

PSP

27 – Sweet Fuse: At Your Side