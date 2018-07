Está aberta a temporada de grandes jogos! Por ocasião dos feriados de fim de ano – e da temporada de compras nos Estados Unidos – novembro concentra um bom número de grandes lançamentos. Antes, vamos aos exclusivos – no dia 11 o Xbox One recebe Halo: The Master Chief Collection, uma coleção com os quatro jogos da sequência principal da icônica série do console, uma baita presente para quem é fã de Halo e já migrou para a nova geração. Já o Wii U passa a contar com Super Smash Bros. em sua crescente biblioteca a partir do dia 21, na mais nova edição do game de porrada entre personagens Nintendo – desta vez dialogando com a versão para Nintendo 3DS.

Os que curtem jogos de tiro têm prato cheio em novembro. Para PC, Xbox One, Xbox 360, PS4 e PS3 recebem Call of Duty: Advanced Warfare (dia 4) e Far Cry 4 (dia 18). O primeiro é o novo título da franquia milionária da Activision e dessa vez traz armamentos do futuro, ainda mais avançados que os apresentados nos jogos anteriores. O segundo também é uma continuação, mas um game de tiro em mundo aberto que se passa no Himalaia e segue os mesmos moldes que tornaram Far Cry uma das séries de ação mais cultuadas dos últimos anos.

Assassin’s Creed é outra série que ganha um novo jogo – Assassin’s Creed Unity, que se passa durante a Revolução Francesa. O destaque desta edição é o multiplayer cooperativo, que coloca até quatro assassinos para cumprir a missão juntos. Disponível para PC, PS4 e Xbox a partir do dia 11. E por fim, dia 18 chega para PC e consoles Dragon Age: Inquisition, RPG de ação daqueles bem longos, que mantém os jogadores ocupados por dias.

Há ainda o lançamento de LittleBigPlanet 3 para plataformas Sony no dia 18, Assassin’s Creed Rogue para os consoles da antiga geração (dia 11) e MotoGP 14 (dia 4) para quem é fã de corridas.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos.

Far Cry 4 (Tiro/Ubisoft)

Call of Duty: Advanced Warfare (Tiro/Activision)

Assassin’s Creed Unity (Ação/Ubisoft)

Dragon Age: Inquisition (RPG/Eletronic Arts)

Halo: The Master Chief Collection (Tiro/Microsoft)

Super Smash Bros. (Luta/Nintendo)

PC

4 – The Binding of Isaac: Rebirth

Call of Duty: Advanced Warfare

Citizens of Earth

MotoGP 14

11 – Assassin’s Creed Unity

Lego Batman 3: Beyond Gotham

12 – Amphora

13 – Shadows: Heretic Kingdoms

World of Warcraft: Warlords of Draenor

14 – Emergency 5

18 – Dragon Age: Inquisition

Escape Dead Island

Far Cry 4

Never Alone

25 – Geometry Wars 3

Xbox One

4 – Call of Duty: Advanced Warfare

Rocksmith 2014

The Wolf Among Us

11 – Assassin’s Creed Unity

Halo: The Master Chief Collection

Lego Batman 3: Beyond Gotham

18 – Dragon Age: Inquisition

Far Cry 4

Grand Theft Auto V

Minecraft

Never Alone

WWE 2K15

25 – Geometry Wars 3

PS4

4 – The Binding of Isaac: Rebirth

Call of Duty: Advanced Warfare

Citizens of Earth

MotoGP 14

Rocksmith 2014

The Wolf Among Us

11 – Assassin’s Creed Unity

Lego Batman 3: Beyond Gotham

18 – Dragon Age: Inquisition

Far Cry 4

Grand Theft Auto V

LittleBigPlanet 3

Never Alone

WWE 2K15

25 – Geometry Wars 3

WiiU

4 – Citizens of Earth

Disney Planes: Fire and Rescue

6 – Pier Solar

The Swapper

11 – Lego Batman 3: Beyond Gotham

Sonic Boom: Rise of Lyric

13 – A World of Keflings

18 – Watch Dogs

21 – Super Smash Bros.

25 – Penguins of Madagascar

Xbox 360

4 – Call of Duty: Advanced Warfare

MotoGP 14

Rocksmith 2014

The Wolf Among Us

11 – Assassin’s Creed Rogue

Digimon: All-Star Rumble

Lego Batman 3: Beyond Gotham

Tropico 5

18 – Dragon Age: Inquisition

Escape Dead Island

Far Cry 4

Middle-earth: Shadow of Mordor

25 – Geometry Wars 3

PS3

4 – Call of Duty: Advanced Warfare

MotoGP 14

Rocksmith 2014

The Wolf Among Us

11 – Assassin’s Creed Rogue

Digimon: All-Star Rumble

Lego Batman 3: Beyond Gotham

18 – Dragon Age: Inquisition

Escape Dead Island

Far Cry 4

LittleBigPlanet 3

Middle-earth: Shadow of Mordor

25 – Geometry Wars 3

3DS

4 – Citizens of Earth

Disney Planes: Fire and Rescue

Harvest Moon: The Lost Valley

11 – Lego Batman 3: Beyond Gotham

Sonic Boom: Shattered Crystal

Teenage Mutant Ninja Turtles: Danger Of The Ooze

Tetris Ultimate

18 – Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

21 – Pokémon Alpha Sapphire and Omega Ruby

25 – Penguins of Madagascar

Persona Q

Vita

4 – The Binding of Isaac: Rebirth

Citizens of Earth

MotoGP 14

The Wolf Among Us

11 – Minecraft

Lego Batman 3: Beyond Gotham