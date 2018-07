Mês de grandes lançamentos chegando! A Blizzard, dominante no segmento multiplayer para PC, coloca mais uma peça no mercado com Heroes of the Storm, um MOBA (multiplayer online battle arena) reunido heróis de suas principais franquias – Diablo, Starcraft e Warcraft – e personagens inéditos. A empresa considera o novo título, que chega dia 2, um “hero brawler”, ou seja, uma arena onde equipes vão sair na porrada. O preço? De graça, mas com microtransações, claro.

E chega também um dos games de ação mais esperados do ano – Batman: Arkham Knight. O modelo é o mesmo que consagrou os games do herói da DC na geração passada de consoles, com combate fluído, missões paralelas e os mais famosos inimigos do morcegão. A diferença é que dessa vez tudo vem maior e mais bonito na nova geração, além de apresentar novos personagens jogáveis e o batmóvel.

Já The Elder Scrolls Online, que já saiu para PC há algum tempo, chega para os consoles da nova geração. Há ainda Lego Jurassic World, mais um dos já tradicionais jogos do brinquedo de bloquinhos, em um lançamento casado com o novo filme de dinossauros.

Batman: Arkham Knight (Rocksteady Studios/Warner Bros. Interactive Entertainment)

Heroes of the Storm (Blizzard Entertainment)

The Elder Scrolls Online (ZeniMax Media/Bethesda Softworks)

Lego Jurassic World (TT Games/Warner Bros. Interactive Entertainment)

PC

2 – Heroes of the Storm

4 – Adventures of Pip

sss You Must Build a Boat (também para Mac e Linux)

5 – D4: Dark Dreams Don’t Die

10 – Kholat

12 – Lego Jurassic World

23 – Batman: Arkham Knight

sss Devil May Cry 4: Special Edition

sss Final Fantasy XIV: Heavensward

sss Ride

Xbox One

1 – Massive Chalice

9 – The Elder Scrolls Online

12 – Lego Jurassic World

16 – Payday 2: Crimewave Edition

23 – Batman: Arkham Knight

sss Devil May Cry 4: Special Edition

sss Final Fantasy XIV: Heavensward

sss Ride

PS4

2 – The Escapists

4 – Wander

9 – The Elder Scrolls Online

12 – Lego Jurassic World

16 – Payday 2: Crimewave Edition

23 – Batman: Arkham Knight

sss Devil May Cry 4: Special Edition

sss Ride

30 – J-Stars Victory VS+

Wii U

11 – Adventures of Pip

12 – Lego Jurassic World

18 – Canvaleon

Xbox 360

12 – Lego Jurassic World

23 – Ride

PS3

12 – Lego Jurassic World

23 – Final Fantasy XIV: Heavensward

sss Ride

30 – J-Stars Victory VS+

3DS

12 – Lego Jurassic World

30 – Samurai Warriors Chronicles 3

PS Vita

9 – Operation Abyss: New Tokyo Legacy

12 – Lego Jurassic World

30 – Hyperdimension Neptunia­ Re;Birth3: V Generation

sss J-Stars Victory VS+

sss Samurai Warriors Chronicles 3

Android

4 – You Must Build a Boat

iOS

4 – You Must Build a Boat