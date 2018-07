Passada a temporada de grandes lançamentos de setembro, outubro e novembro, chegamos à ressaca do último mês do ano com poucos títulos de peso. Mas vamos olhar pelo lado positivo: os jogos lançados nos últimos meses são tantos que não dá para passar o Natal em branco.

O destaque de dezembro ficam por conta de Far Cry 3, jogo de tiro em primeira-pessoa da Ubisoft que promete disputar cabeça a cabeça o prêmio de melhor jogo do ano com os demais games de 2012. As notas recebidas nos sites especializados são surpreendentes e as imagens, também. Chega dia 4 para Xbox 360, Playstation 3 e PC.

E em seu aniversário de 10 anos, o fenômeno GTA Vice City ganha versão comemorativa para iPhone e Android. A franquia da Rockstar migra dia 6 para as plataformas móveis e a preço bastante reduzido sem perder qualquer propriedade. Nenhum vídeo foi divulgado, mas a empresa garantiu que os smartphones têm capacidade para suportar o game consagrado no Playstation 2.

Far Cry 3 (Tiro/Ação – Ubisoft)

Edição de aniversário de 10 anos de GTA: Vice City (Ação – Rockstar Games)

Veja abaixo a lista completa dos lançamentos do mês.

PC

4 – Far Cry 3, Resistance Collection

5 – The Book of Unwritten Tales: Critter Chronicles

7 – Rosh Online: The Return of Karos

12 – Hawken, Darkfall Unholy Wars

Wii U

4 – Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade, Rapala Pro Bass Fishing, Marvel’s The Avengers: Battle For Earth, 007 Legends, Cabela’s Dangerous Hunts 2013

20 – Toki Tori 2

Xbox 360

4 – The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn, Power Rangers Samurai, Far Cry 3

19 – WWE WrestleFest

28 – All Zombies Must Die Xbox

PS3

4 – Mass Effect Trilogy, Page Chronica, Guardians of Middle-earth, Far Cry 3

5 – Resistance Collection

27 – Oddworld: Stranger’s Wrath

Vita

4 – Uncharted: Fight For Fortune

11 – Sonic & All-Stars Racing Transformed

3DS

3 – Brain Age: Concentration Training

11 – Sonic All-Stars Racing Transformed

20 – Wario Land II 3DS

27 – Super Mario Bros. 2: The Lost Levels, Fluidity: Spin Cycle

Android e iPhone

6 – Grand Theft Auto: Vice City

8 – FlickPig (iPhone)

13 – BLOCKSWORLD (iPhone)

14 – Peggle (Android)

15 – Sonic CD (iPhone)

17 – Hope’s Quest (iPhone)

18 – Wooords (iPhone)