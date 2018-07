Dezembro é conhecido como o mês da ressaca na indústria devido à avalanche de lançamentos dos meses de outubro de novembro. Mas há jogos que encontram espaço nesse período, como Gran Turismo 6, exclusivo para PlayStation 3. Enquanto todos já estão de olho na nova geração – tanto jogadores quanto desenvolvedores – o game da Polyphony Digital chega dia 6 para mostrar que os consoles atuais ainda têm muita lenha para queimar. A fórmula segue a mesma: carros dos sonhos competindo entre si em um verdadeiro simulador de direção, em que não basta ter uma máquina superpotente e é preciso ter habilidade no volante. Ou nos dedos, neste caso.

É importante lembrar que Gran Turismo 6incluirá conteúdo relacionado a Ayrton Senna. Embora pouco se saiba sobre o que de fato o jogo contém, é provável que essas extras estejam disponíveis via download. A Sony também preparou um kit especial do PS3 com o game em homenagem ao piloto brasileiro que começa a ser vendido também neste mês.

Veja abaixo os vídeos do destaque e a lista completa de lançamentos do mês.

Gran Turismo 6 (Corrida/Polyphony Digital)

PC

3 – Battlefield 4: China Rising, Draw a Stickman: EPIC

4 – Darkout, Broken Sword: The Serpent’s Curse, Savant – Ascent

5 – Omerta: City of Gangsters – The Japanese Incentive, Speedball 2 HD, Oozi: Earth Adventure, Shufflepuck Cantina Deluxe

6 – Surgeon Simulator 2013, Doom 3 BFG Edition, The Quake Collection

9 – Arma III

10 – Unity of Command: Black Turn

11 – Rekoil, Tiny Brains, Europa Universalis IV: Conquest of Paradise

12 – OMSI 2 (Steam Edition)

PS4

3 – Tiny Brains

5 – Skylanders Swap Force, Putty Squad

Xbox One

5 – Skylanders Swap Force, Omerta: City of Gangsters – The Japanese Incentive

6 – Zumba Fitness World Party

Wii U

6 – Wii Fit U, Scribblenauts Unlimited

12 – Adventure Time: Explore the Dungeon Because I DON’T KNOW!

Xbox 360

3 – Battlefield 4: China Rising

5 – The Raven: Legacy of a Master Thief

6 – Zumba Kids

13 – Rekoil

PS3

3 – Battlefield 4: China Rising

6 – Gran Turismo 6

Vita

3 – Rainbow Moon

10 – Sorcery Saga: The Curse of the Great Curry God

Wii

6 – Zumba Kids

3DS

5 – 3D Sonic the Hedgehog, 3D Altered Beast

6 – Scribblenauts Unlimited, Disney Frozen: Olaf’s Quest, Bravely Default

7 – Donkey Kong Country Returns 3D

12 – 3D Ecco the Dolphin, 3D Galaxy Force II

14 – Monster Hunter 4

19 – Adventure Time: Explore the Dungeon Because I DON’T KNOW!, 3D Streets of Rage, 3D Shinobi III

NDS

17 – Dementium II HD