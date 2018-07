Feliz 2015! Estamos um pouco atrasados, mas aqui vão os lançamentos de janeiro, um mês com pouca movimentação no mercado. Os destaques ficam por conta de Dying Light, título de ação da Warner Interactive em que o jogador assume o papel de um sobrevivente do apocalipse zumbi. Chega dia 27 para PC, PS4 e Xbox One com o status de primeiro grande hit do ano.

Os demais destaques são remasterizações de clássicos. Resident Evil Remastered revisita em alta definição o game que abriu a famosa franquia de sobrevivência da Capcom e apresentou personagens icônicos como Chris Redfield, Jill Valentine e Albert Wesker. A nova versão tem lançamento marcado para o dia 20 para PC, PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360.

Além deste, outro remake clássico é Grim Fandango, game histórico da finada LucasArts e pertencente e um gênero que a empresa praticamente inventou – o point-and-click. A ressurreição do jogo está nas mãos da Double Fine Productions. Mas a notícia é boa só para quem joga no PS4 e no Vita, já que só essas duas plataformas recebem o título a partir do dia 27.

Tem também o lançamento de GTA V para PC, para a alegria dos jogadores dessa plataforma. Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa dos lançamentos de janeiro*.

Dying Light (Ação, Warner Bros Interactive)

Resident Evil Remastered (Ação, Capcom)

Grim Fandango Remastered (Aventura/Point-and-click, Double Fine Productions)

PC

7 – Warhammer Quest (também para Mac e Linux)

20 – Blackguards 2

sssCitizens of Earth

sssResident Evil Remastered

sssSaints Row IV: Re-Elected / Gat Out of Hell Expansion

27 – Dying Light

sssGrand Theft Auto V

30 – Life is Strange: Episode 1

Xbox One

9 – Funk of Titan

20 – Resident Evil Remastered

sssSaints Row IV: Re-Elected / Gat Out of Hell Expansion

27 – Dying Light

30 – Life is Strange: Episode 1

PS4

20 – Citizens of Earth

sssResident Evil Remastered

sssSaints Row IV: Re-Elected / Gat Out of Hell Expansion

27 – Dying Light

sssGrim Fandango

30 – Life is Strange: Episode 1

Wii U

8 – Chariot

20 – Citizens of Earth

Xbox 360

20 – Resident Evil Remastered

sssSaints Row IV: Re-Elected / Gat Out of Hell Expansion

30 – Life is Strange: Episode 1

PS3

20 – Resident Evil Remastered

sssSaints Row IV: Re-Elected / Gat Out of Hell Expansion

30 – Life is Strange: Episode 1

3DS

20 – Citizens of Earth

Vita

13 – Atelier Ayesha Plus: The Alchemist of Dusk

sssDuke Nukem 3D: Megaton Edition

20 – Citizens of Earth

27 – Grim Fandango

*Datas do mercado americano