A E3 serviu como plataforma de anúncio só para o longo prazo – nada que apareceu na feira sai neste mês. Os destaques ficam por conta da versão remasterizada de God of War III para PlayStation 4, um tratamento que o melhor jogo da série merecia, e F1 2015, a edição desde ano do simulador da principal categoria do automobilismo mundial, que promete ainda mais realismo e qualidade que nos outros anos e chega pela primeira vez à nova geração de consoles. Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês*.

F1 2015 (Corrida/Codemasters)

God of War III Remastered (Ação/SCEA)

PC

1 – Rise of Incarnates

2 – Legends of Eisenwald

7 – Battle Fantasia Evolved Edition

sss Rocket League

9 – The Red Solstice

14 – Guild of Dungeoneering

sss Trials Fusion: Awesome Level Max Expansion

16 – Sorcerer King

21 – F1 2015

sss Yasai Ninja

23 – Capsule Force

24 – Victor Vran (também para Mac e Linux)

28 – King’s Quest Episode 1: A Knight to Remember

31 – The Swindle

Xbox One

8 – Smite (Open Beta)

14 – Rory McIlroy PGA Tour

sss Trials Fusion: Awesome Level Max Expansion

17 – SlashDash

21 – F1 2015

sss Yasai Ninja

28 – King’s Quest Episode 1: A Knight to Remember

sss The Swindle

PS4

7 – Pneuma: Breath of Life

sss Rocket League

14 – Deception IV: The Nightmare Princess

sss God of War III Remastered

sss Godzilla

sss Rory McIlroy PGA Tour

sss Trials Fusion: Awesome Level Max Expansion

21 – F1 2015

sss Onechanbara Z2: Chaos

sss Yasai Ninja

23 – Capsule Force

28 – King’s Quest Episode 1: A Knight to Remember

31 – The Swindle

Wii U

28 – Legend of Kay Anniversary

Xbox 360

14 – Guncraft: Blocked and Loaded

28 – King’s Quest Episode 1: A Knight to Remember

PS3

14 – Deception IV: The Nightmare Princess

sss Godzilla

28 – King’s Quest Episode 1: A Knight to Remember

sss Lost Dimension

31 – The Swindle

Vita

2 – Ar Nosurge Plus: Ode to an Unborn Star

7 – Geometry Wars 3: Dimensions Evolved

sss NekoBuro CatsBlock

14 – Deception IV: The Nightmare Princess

28 – Lost Dimension

31 – The Swindle

Android

2 – Vainglory

*Datas de lançamento para o mercado norte-americano