Setembro dá o pontapé na temporada de lançamentos de fim de ano com cinco grandes títulos, sendo que dois deles são fortes concorrentes a Jogo do Ano. O primeiro candidato é Middle-earth: Shadow of Mordor, um título ao estilo Assassin’s Creed que se passa na terra de Senhor dos Anéis e apresenta mecânicas muito interessantes de combate e um sistema hierárquico de inimigos que promete ser o grande diferencial do jogo. Chega dia 30 para PC, Xbox 360, Ps3, Xbox One e PS4.

O outro é Destiny, game de tiro em primeira pessoa resultado da parceria entre Bungie e Activision que mistura armas e super poderes. O que fazer com tudo isso? Defender a última cidade restante da Terra. Parece divertido, ainda mais com o sistema de níveis tanto no modo campanha quanto no multiplayer. O lançamento está marcado para o dia 9 apenas para consoles.

Duas franquias famosas ganham continuações. Fifa chega com sua versão anual (Fifa 15) cheia de inovações gráficas e um novo sistema em que o estado emocional dos jogadores é afetado por suas ações na partida e, consequentemente, podem ajudar ou prejudicar o time. E há Sims 4, trazendo novas opções para quem é fã de uma das maiores séries de simulação que existem. Sims 4 chega dia 2 e Fifa 15 no dia 23.

O último destaque é Hyrule Warriors, um spin off de Dynasty Warriors com personagens da série The Legend of Zelda. É um dos grandes títulos para Wii U do semestre e aposta num ritmo frenético de ação para atrair novos jogadores para o console. Exclusivo da plataforma da Nintendo, sai dia 26.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês.

Sims 4 (Simulação, Maxis/Electronic Arts)

Destiny (FPS, Bungie Software/Activision)

Fifa 15 (Futebol, EA Sports/Electronic Arts)

Middle-earth: Shadow of Mordor (Ação, Monolith Productions/Warner Bros. Interactive)

Hyrule Warriors (Ação, Tecmo Koei Games/Nintendo)

PC

2 – Sims 4

sssStronghold Crusader 2

3 – Gauntlet

5 – Dead Rising 3

16 – Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution

18 – Roundabout

23 – Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes

sssFIFA 15

24 – Dark Souls II – Crown of the Ivory King (DLC)

30 – Middle-earth: Shadow of Mordor

sssSherlock Holmes: Crimes and Punishments

Xbox One

2 – Dance Central Spotlight

sssWarriors Orochi 3 Ultimate

9 – Destiny

sssNHL 15

23 – Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes

sssFIFA 15

30 – Forza Horizon 2

sssMiddle-earth: Shadow of Mordor

sssSherlock Holmes: Crimes and Punishments

PS4

2 – Warriors Orochi 3 Ultimate

9 – Destiny

sssNHL 15

23 – Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes

sssFIFA 15

sssNatural Doctrine

30 – Middle-earth: Shadow of Mordor

sssSherlock Holmes: Crimes and Punishments

Wii U

23 – Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes

25 – Wii Sports Club

26 – Hyrule Warriors

Xbox 360

9 – Destiny

sssNHL 15

16 – Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution

23 – Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes

sssFIFA 15

24 – Dark Souls II – Crown of the Ivory King (DLC)

30 – Forza Horizon 2

sssMiddle-earth: Shadow of Mordor

sssPersona 4 Arena Ultimax

sssSherlock Holmes: Crimes and Punishments

PS3

2 – Warriors Orochi 3 Ultimate

9 – Destiny

sssNHL 15

16 – Fairy Fencer F

sssNaruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution

23 – Ar Nosurge: Ode to an Unborn Star

sssDisney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes

sssFIFA 15

sssNatural Doctrine

24 – Dark Souls II – Crown of the Ivory King (DLC)

30 – Middle-earth: Shadow of Mordor

sssPersona 4 Arena Ultimax

sssSherlock Holmes: Crimes and Punishments

Vita

2 – Danganronpa 2: Goodbye Dispair

sssWarriors Orochi 3 Ultimate

23 – Natural Doctrine

3DS

16 – Theatrhythm Final Fantasy Curtain Call

iOS

23 – Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes