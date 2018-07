Feliz 2013! O ano começa já com títulos de peso chegando às prateleiras, a exemplo de DmC, da série Devil May Cry. A Capcom retoma o que há de melhor no gênero hack’n’slash com sua consagrada franquia em um game com visuais incríveis e muita porrada. Chega dia 15 para PC, PS3 e Xbox360.

As vezes dos jogos de tiro ficam por conta de Painkiller: Hell and Damnnation, um remake do sombrio e macabro game de 2004. O título chega dia 22 para PC, PS3 e Xbox 360.

E no final de janeiro, dia 31, a Sega tenta surpreender com The Cave, aventura em duas dimensões com uma boa dose de humor para agradar quem gosta de quebra-cabeças. O game promete, já que é dos mesmos criadores do clássico Monkey Island. Disponível para todas as plataformas domésticas e PC.

Veja os vídeos abaixo.

Veja abaixo a lista completa dos jogos lançados em janeiro*:

Xbox 360

7 – Kinect Sesame Street TV, Kinect Nat Geo TV

8 – Anarchy Reigns

15 – Sniper: Ghost Warrior 2, Borderlands 2: Hammerlock’s Big Game Hunt, DmC

22 – Naughty Bear: Double Trouble!, Painkiller: Hell & Damnation

29 – Hitman HD Trilogy

31 – The Cave

Wii U

31 – Runner 2: Future Legend of Rhythm Alien, The Cave

PS3

8 – Anarchy Reigns

15 – DmC, Borderlands 2: Hammerlock’s Big Game Hunt, Sniper: Ghost Warrior 2

22 – Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, Painkiller: Hell & Damnation

29 – Hitman HD Trilogy

31 – The Cave

PC

14 – Crusader Kings II: The Republic (também para MAC)

15 – Borderlands 2: Hammerlock’s Big Game Hunt, Sniper: Ghost Warrior 2

23 – ShootMania Storm

24 – Strike Suit Zero

25 – The Sims 3: 70s, 80s, & 90s Stuff Pack (também para MAC), DmC

31 – The Cave

PS Vita

8 – The Earth Defense Force 2017

29 – Ratchet & Clank: Full Frontal Assault

NDS

3 – Snowboard Xtreme, Galaxy Saver

3DS

3 – Unchained Blades

iPhone

1 – Harvest Festival: All Signs

*Datas do mercado americano