O mercado esfria no início do ano e poucos jogos são lançados em janeiro. Por isso, as principais novidades deste mês são as chegadas de títulos já consagrados para outras plataformas, como é o caso de Tomb Raider, que ganha uma “versão definitiva” para PS4 e Xbox One. Além do game da SquareEnix, outro que ganha nova versão é Assassin’s Creed III: Liberation, lançado no final de 2012 apenas para Vita e agora estará disponível em alta definição para PC, Ps3 e Xbox 360.

Mas para não ficar apenas em relançamentos, destacamos em janeiro um título que pode ser uma surpresa para quem é fã de animes. Produzido pela Namco Bandai, Dragon Ball Z: Battle of Z reúne tudo o que os fãs de Goku e companhia querem: batalhas frenéticas, boas de energia atravessando o céu e pancadaria sem o dramalhão dos episódios. O principal atrativo são os modos multiplayers para lutas com até oito jogadores. Chega dia 23 para PS3, Xbox 360 e Vita.

Abaixo, a lista completa de lançamentos* e os vídeos dos destaques.

Tomb Raider Definitive Edition (Square Enix/Crystal Dynamics, Ação/Aventura)

Assassin’s Creed III: Liberation (Ubisoft, Ação)

Dragon Ball Z: Battle of Z (Namco Bandai/Artdink, Luta)

PC

7 – Secrets of Raetikon

9 – Metal Gear Rising: Revengeance

13 – Nidhogg

14 – The Banner Saga, Legends of Persia, Europa Universalis IV: Conquest of Paradise, Assassin’s Creed 3: Liberation HD

16 – SpellForce 2: Demons of the Past

21 – Might and Magic: X Legacy

24 – Blackguards

28 – Strike Vector

31 – Broken Age, A Short Tale of Solitude

PS4

7 – Don’t Starve: Console Edition

28 – Tomb Raider: Definitive Edition

Xbox One

28 – Tomb Raider: Definitive Edition

Wii U

9 – Cocoto Magic Circus 2

15 – Dr. Luigi

Xbox 360

14 – Assassin’s Creed 3: Liberation HD

23 – Dragon Ball Z: Battle of Z

31 – Dustforce

PS3

14 – Assassin’s Creed 3: Liberation HD

23 – Dragon Ball Z: Battle of Z

31 – Dustforce

3DS

9 – Chibi-Robo! Photo Finder

14 – AeternoBlade

17 – Mario Party: Island Tour

23 – LEGO Legends of Chima: Laval’s Journey

Vita

23 – Dragon Ball Z: Battle of Z

31 – Dustforce

*Datas de lançamento do mercado norte-americano