Junho é conhecido na indústria dos videogames como o mês da E3. Em 2013 também é o mês em que chegam dois dos mais esperados títulos do ano. O primeiro é Remember Me, game futurístico de ação da Capcom. A desenvolvedora Dontnod criou um mundo no qual as memórias são compartilhadas em tempo real e, por isso, a sociedade está cob constante vigilância do governo. Tudo se passa na Paris do ano 2084, num ambiente de ficção científica e com uma personagem de passado obscuro. O lançamento no Brasil está marcado para o dia 6. Todas as versões – para Xbox 360, Playstation 3 e PC – chegam legendadas em português.

O segundo grande título do mês é The Last of Us, exclusivo do PS3, que chega completamente localizado para o Brasil no dia 14. Produzido pela Naughty Dog – criadora da canônica série Uncharted – o jogo mescla aventura e ação em um cenário pós-apocalíptico, no qual uma praga dizimou a raça humana e os sobreviventes têm de lutar contra as criaturas que surgiram após a infestação. A história é centrada em Joel e Ellie, os dois personagens principais, e sua jornada na luta pela sobrevivência.

Já no fim do mês (dia 25), é a vez de Deadpool chegar às prateleiras. Trata-se de um beat’em up (gênero imortalizado por títulos como Double Dragon e Final Fight) moderno, em três dimensões, com toda a hilariedade, insanidade de brutalidade características do anti-herói da Marvel. O game conserva alguns elementos das histórias em quadrinhos e estará disponível para PS3, Xbox 360 e PC.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos de junho:

Remember Me (Ação, Dontnod/Capcom)

The Last of Us (Aventura/Sobrevivência, Naughty Dog)

Deadpool (Ação, High Moon Studios/Activision)

PC

3 – Gunpoint

4 – EVE Online: Odyssey, Marvel Heroes

5 – Prime World: Defenders, Sins of a Solar Empire: Rebellion – Forbidden Worlds

6 – Panzer Corps: Allied Corps, Remember Me

7 – Penny Arcade Adventures: Episode Four, Planetary Annihilation

11 – SimCity (MAC)

19 – Dracula 4: Shadow of the Dragon (também para MAC)

25 – Company of Heroes 2, Deadpool, Ride to Hell: Retribution, The Sims 3: Island Paradise (também para MAC), Borderlands 2: Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep

28 – DARK

Xbox 360

5 – State of Decay

6 – Remember Me

7 – Penny Arcade Adventures: Episode Four

18 – Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara

25 – Ride to Hell: Retribution, Borderlands 2: Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, Deadpool

PS3

6 – Remember Me

14 – The Last of Us

25 – Borderlands 2: Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, Ride to Hell: Retribution, Deadpool, Best of PlayStation Network Vol. 1

Wii U

20 – New Super Luigi U

23 – Game & Wario

VITA

18 – Jak and Daxter Collection, Disney Epic Mickey 2: The Power of Two

25 – LEGO Legends of Chima: Laval’s Journey, Muramasa Rebirth

3DS

9 – Animal Crossing: New Leaf

25 – Project X Zone

PSP

4 – Class of Heroes 2

iPhone e Android

19 – Dracula 4: Shadow of the Dragon