Chegaram seus presentes de Natal! Ou pelo menos alguns itens a mais na sua já extensa lista com os lançamentos de setembro para cá. Bem, são três os destaques de dezembro: Just Cause 3, Rainbow Six Siege e Xenoblade Chronicles X.

Just Cause 3 segue a fórmula dos dois primeiros jogos, mas desta vez na nova geração, ou seja, com promessa de um mundo ainda mais amplo e cheio de coisas para fazer (leia-se destruir). A combinação da arma de gancho e para-quedas está mais versátil que nunca e agora há novas opções para as cenas cinematográficas que o jogo permite fazer, como usar um jato para roubar outro jato sendo transportado por um trem dentro de um túnel. Sim, é possível fazer isso a partir do dia 1º no PS4, no Xbox One e no PC.

Também para essas plataformas, e também nessa data, chega Rainbow Six Siege, o jogo de tiro tático da Ubisoft. O game basicamente coloca as melhores forças especiais do mundo em confronto com criminosos em situações em que o trabalho em equipe é a chave do sucesso. O multiplayer deve ser um dos grandes trunfos do título, prato cheio para quem quer uma alternativa aos games de ação que já saíram neste ano.

Por fim, Xenoblade Chronicles X é o último grande título do ano para Wii U. O RPG de ação faz jus aos demais da série, com um mundo aberto gigantesco e foco na exploração. Mechas estão disponíveis, eba! Chega dia 4, exclusivo da plataforma da Nintendo.

Veja abaixo a lista completa de lançamentos de dezembro e os vídeos dos destaques do mês.

Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Just Cause 3 (Avalanche Studios/Square Enix)

Xenoblade Chronicles X (Monolith Soft/Nintendo)

PC

1 – Just Cause 3

sss Rainbow Six: Siege

2 – Valhalla Hills

3 – Dariusburst Chronicle Saviours

sss Dragon Quest Heroes

5 – Nuclear Throne

7 – Zombie Vikings

8 – The Mean Greens: Plastic Warfare

10 – Cosmic League

PS4

1 – Chivalry: Medieval Warfare

sss Just Cause 3

sss Rainbow Six: Siege

5 – The Bit.Trip

sss Fat Princess Adventures

sss Guns Up!

sss Nuclear Throne

8 – Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair

sss Guns, Gore, & Cannoli

10 – Among the Sleep

Xbox One

1 – Chivalry: Medieval Warfare

sss The Incredible Adventures of Van Helsing

sss Just Cause 3

sss Rainbow Six: Siege

9 – Starwhal

Wii U

4 – Xenoblade Chronicles X

10 – Fast Racing Neo

11 – Devil’s Third

PS3

5 – Nuclear Throne

8 – Yakuza 5

22 – The Legends of Heroes: Trails of Cold Steel

Xbox 360

15 – King’s Quest Episode 2: Rubble Without a Cause

3DS

3 – Dementium: The Ward

sss Pokémon Picross

10 – Steamworld Heist

Vita

1 – Bigfest

5 – Bastion

sss The Bit.Trip

8 – Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space

22 – The Legends of Heroes: Trails of Cold Steel