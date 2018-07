O ano começa em ritmo lento em termos de grandes lançamentos. O primeiro destaque fica por conta dos remakes de Resident Evil 0 e de Resident Evil (remasterizados e em HD), que chegam juntos via Resident Evil Origins Collection, trazendo para a nova geração os princípios da série da Capcom. Será lançado também uma versão avulsa de Resident Evil 0, mas apenas para download, embora também para os consoles antigos. Ambos os lançamentos estão marcados para o dia 19.

Ainda no assunto de downloads, outra franquia que ganha um novo game é Assassin’s Creed Chronicles. No dia 12 chega o episódio da Índia, o segundo da série Chronicles, trazendo mais uma história dos assassinos pelo mundo. O primeiro se passou na China, e o último, que chega mês que vem, acontece na Rússia. Disponível dia 12 para PC, Xbox One e PS4.

O último destaque é mais um jogo dos bloquinhos Lego, desta vez com a temática dos Vingadores da Marvel. A fórmula de sucesso é repetida neste game “família” – mundo aberto e “destrutível”, vários personagens à escolha e bom humor nas histórias. Lego Avengers chega dia 26 para basicamente todas as plataformas e portáteis.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês.

Resident Evil Origins Collection (Capcom)

Lego Avengers (TT Games/Warner Bros. Interactive Entertainment)

Assassin’s Creed Chronicles: India (Ubisoft)

PC

4 – Shooting Stars (também para Mac e Linux)

12 – Assassin’s Creed Chronicles: India

sss The Banner Saga

sss That Dragon Cancer

14 – Pro Basketball Manager 2016

15 – Dragon’s Dogma: Dark Arisen

19 – Blade & Soul

ssss Darkest Dungeon

ssss Resident Evil 0

ssss Resident Evil Origins Collection

20 – Homeworld: Deserts of Kharak

26 – Lego Marvel’s Avengers

ssss The Witness

27 – Slain

29 – Bombshell

PS4

5 – Amplitude

sss Hardware: Rivals

12 – Assassin’s Creed Chronicles: India

ssss The Banner Saga

19 – Resident Evil 0

ssss Resident Evil Origins Collection

ssss Stardust Vanguards

26 – Lego Marvel’s Avengers

ssss The Witness

29 – This War of Mine

Xbox One

6 – Lovely Planet

12 – Assassin’s Creed Chronicles: India

ssss The Banner Saga

16 – Zheros

19 – Resident Evil 0

ssss Resident Evil Origins Collection

26 – Lego Marvel’s Avengers

29 – This War of Mine

Wii U

26 – Lego Marvel’s Avengers

PS3

19 – Resident Evil 0

26 – Lego Marvel’s Avengers

Xbox 360

19 – Resident Evil 0

26 – Lego Marvel’s Avengers

3DS

26 – Final Fantasy Explorers

ssss Lego Marvel’s Avengers

Vita

5 – Volume

26 – Civilization Revolution 2 Plus

ssss Lego Marvel’s Avengers

29 – Atelier Escha and Logy Plus: Alchemists of the Dusk Sky