Março é marcado pelo ressurgimento da franquia Tomb Raider. Lara Croft volta em grande estilo no game que conta como começou a saga da exploradora. O novo Tomb Raider, que chega dia 5 para PC, PS3 e Xbox 360, tem como mote a origem da personagem no mundo de aventuras em que se envolve priorizando a movimentação e a ação. O game está mais maduro que seus antecessores, deixando a parte da exploração em segundo plano, mas ainda assim produzida de forma magistral pela Crystal Dinamics e pela Square Enix.

Outro famoso personagem reaparece em um game que também fala sobre suas origens. God of War: Ascension, da Sony, chega dia 12 exclusivamente para PS3 e segue a linha dos demais títulos da série, colocando Kratos contra as criaturas e deuses da Grécia Antiga. A brutalidade é a marca do jogo, o sexto da franquia (quarto para plataformas domésticas), enquanto a história e o sistema de combate característicos que consagraram God of War foram mantidos. A novidade é o modo multiplayer.

O último destaque é Starcraft II: Heart of the Swarm, da Blizzard. É mais uma parte da segunda edição do famoso game de estratégia em tempo-real que simula guerras entre civilizações alienígenas. O modelo de jogo é mantido, mas são acrescidas opções que tornam o título mais complexo e flexível. Exclusivo para PC e Mac.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos.

Tomb Raider (Ação/Aventura, Square Enix/Crystal Dynamics)

God of War: Ascension (Ação, Sony Computer Entertainment)

Starcraft II: Heart of the Swarm (Estratégia, Blizzard Entertainment)

PC

5 – Tomb Raider, DmC: Devil May Cry – Vergil’s Downfall (DLC), SimCity, Total War: Shogun 2 Gold Edition, The Sims 3: University Life, The Showdown Effect, Mass Effect 3: Citadel

6 – Dollar Dash

12 – Starcraft II: Heart of the Swarm (também para MAC), Sniper: Ghost Warrior 2, Allods Online: Lords of Destiny

14 – Slam Bolt Scrappers

19 – Assassin’s Creed III: The Tyranny of King Washington – The Betrayal (DLC), The Walking Dead: Survival Instinct

22 – Resident Evil 6

26 – Final Fantasy XI: Seekers of Adoulin, BioShock Infinite

30 – The Cave

PS3

5 – Tomb Raider, DmC: Devil May Cry – Vergil’s Downfall (DLC), MLB 2K13, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3, MLB 13: The Show, Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk, Mass Effect 3: Citadel, NBA 2K13/MLB 2K13 Combo Pack, Germinator

12 – God of War: Ascension, Hyperdimension Neptunia Victory, Sniper: Ghost Warrior 2

19 – Assassin’s Creed III: The Tyranny of King Washington – The Betrayal(DLC), The Walking Dead: Survival Instinct

26 – Tiger Woods PGA Tour 14, Army of Two: The Devil’s Cartel, BioShock Infinite

30 – The Cave

Xbox 360

5 – Tomb Raider, DmC: Devil May Cry – Vergil’s Downfall (DLC), Mass Effect 3: Citadel, NBA 2K13/MLB 2K13 Combo Pack, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3, MLB 2K13

6 – Dollar Dash

12 – Sniper: Ghost Warrior 2

19 – Assassin’s Creed III: The Tyranny of King Washington – The Betrayal (DLC), The Walking Dead: Survival Instinct, Gears of War: Judgment

26 – Final Fantasy XI: Seekers of Adoulin, Army of Two: The Devil’s Cartel, Tiger Woods PGA Tour 14, BioShock Infinite

28 – Naughty Bear: Double Trouble!

Wii U

5 – The Amazing Spider-Man: Ultimate Edition

18 – LEGO City Undercover

19 – The Croods: Prehistoric Party!, The Walking Dead: Survival Instinct, Need for Speed: Most Wanted – A Criterion Game, Monster Hunter 3 Ultimate

Wii

19 – The Croods: Prehistoric Party!

26 – Pandora’s Tower

3DS

5 – Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate, Naruto Powerful Shippuden

7 – Kersploosh!

19 – The Croods: Prehistoric Party!, Jewel Master: Cradle of Egypt 2 3D, Monster Hunter 3 Ultimate

24 – Luigi’s Mansion: Dark Moon, Pokemon Mystery Dungeon: Gates to Infinity

28 – HarmoKnight

Vita

5 – MLB 13: The Show

19 – Dead or Alive 5 Plus

NDS

5 – Scribblenauts Collection

19 – The Croods: Prehistoric Party!

iPhone

7 – Roll: Boulder Smash!

*Datas de lançamento no mercado norte-americano