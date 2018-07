As atenções estão todas voltadas para a E3, que acontece na segunda semana de junho, mas ao longo de todo o mês os gamers podem comemorar os lançamentos. O primeiro destaque é mais um expansão que um jogo novo, mas é coisa das boas: Ultra Street Fighter IV. Novos personagens e cenários completam o mais recente game de luta da icônica série da Capcom. Quem já tem versões anteriores paga uma taxa e atualiza o game, mas o pacote completo também estará a venda. Chega dia 2, por enquanto apenas para PS3 e Xbox 360.

Ainda no assunto porrada, a nova geração (PS4 e Xbox One) ganha seu primeiro grande título de luta com a chegada de EA Sports UFC, no dia 17. O realismo gráfico dos lutadores está incrível e faz o game parecer uma luta de verdade. E isso não fica só naparte estética, pois os produtores disseram que focaram todo o trabalho em tentar fazer os combates parecerem realidade. A melhor parte, porém, é a inclusão de Bruce Lee. Sim, o lendário lutador estará a disposição dos jogadores, além dos demais grandes nomes do UFC, inclusive os brasileiros.

E no dia 24, é a vez dos amantes da velocidade. Disponível para PC, PS3 e Xbox 360, o game da Codemasters propõe uma experiência completa, com carros de diversas categorias e cinco disciplinas de direção, que incluem corridas de resistência e turismo, por exemplo. São 22 pistas e máquinas das marcas mais cobiçadas do universo automotivo, como Mercedes-Benz, McLaren, Audi e outras.

Veja abaixo os vídeos dos destaques do mês e a lista completa dos lançamentos de junho.

GRID Autosport

EA Sports UFC

Ultra Street Fighter IV

PC

3 – 1001 Spikes

sssMurdered: Soul Suspect

sssWildstar

10 – Enemy Front

20 – Divinity: Original Sin

sssMoto GP 14

24 – GRID Autosport

sssPlants vs. Zombies: Garden Warfare

25 – Valiant Hearts

27 – Sniper Elite 3

PS4

3 – 1001 Spikes

sssMurdered: Soul Suspect

sssWar Thunder

sssWorms Battlegrounds

17 – EA Sports UFC

20 – Moto GP 14

24 – The Swapper

sssTransformers: Rise of the Dark Spark

25 – Valiant Hearts

Xbox One

3 – Call of Duty: Ghosts – Invasion (DLC)

sssMurdered: Soul Suspect

17 – EA Sports UFC

24 – Transformers: Rise of the Dark Spark

25 – Valiant Hearts

Wii U

19 – Pushmo World

24 – Transformers: Rise of the Dark Spark

PS3

2 – Ultra Street Fighter IV

3 – Hyper Dimension Neptunia PP

sssMurdered: Soul Suspect

20 – Moto GP 14

24 – Atelier Rorona Plus: The Alchemist of Arland

sssGRID Autosport

sssThe Swapper

sssTransformers: Rise of the Dark Spark

25 – Valiant Hearts

Xbox 360

2 – Ultra Street Fighter IV

3 – Call of Duty: Ghosts – Invasion (DLC)

sssMurdered: Soul Suspect

24 – GRID Autosport

sssTransformers: Rise of the Dark Spark

25 – Valiant Hearts

3DS

6 – Tomodachi Life

24 – Transformers: Rise of the Dark Spark

Vita

3 – 1001 Spikes

sssHyperdimension Neptunia: Producing Perfection

sssPlayStation Vita Pets

20 – Moto GP 14

24 – Atelier Rorona Plus: The Alchemist of Arland

sssBlazBlue: Chrono Phantasma

sssThe Swapper