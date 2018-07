Outubro só perde para novembro no quesito grandes lançamentos. O motivo, nós já dissemos – a proximidade do Dia de Ação de Graças e dos feriados de fim de ano nos Estados Unidos. E mais uma vez os games de ação são a bola da vez neste mês.

A Ubisoft lança Assassin’s Creed III, dando continuidade à série que recolocou a produtora no mapa da nova geração de consoles. O game chega para PC, PS3 e Xbox 360, mas também será título de lançamento do Wii U. O local da história desta vez são os Estados Unidos do século XVIII, na época da Revolução Americana, com direito a batalhas navais e cenas de guerra ao estilo de O Patriota, filme com Mel Gibson.

Já a Bethesda aposta em um novo conceito de game de ação em primeira pessoa com Dishonored, que mescla tiros, super poderes e assassinatos na Inglaterra do início do século XX. O atrativo do game são as habilidades sobrenaturais que o jogador adquire conforme avança, sendo capaz de executar os inimigos de formas pouco usuais – e assustadoras.

Mas o grande nome deste mês é Resident Evil, que chega à sexta edição, a terceira desde a reforma conduzida com Resident Evil 4. Serão três linhas diferentes para seguir o jogo, uma com cada personagem, cuja trama coloca a Umbrella e seus planos, além dos zumbis, claro, como uma ameaça mundial. Os primeiros sites especializados já deram as primeiras notas para Resident Evil 6 e, para a surpresa dos fãs, foram avaliações bastante díspares.

Veja abaixo vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos de outubro*:

Assassin’s Creed III (Ubisoft/Ação)

Resident Evil 6 (Capcom/Ação)

Dishonored (Bethesda/Ação)

PC

2 – War of the Roses, NBA 2K13

3 – Hell Yeah! Wrath of the Dead Rabbit

4 – R.A.W. – Realms of Ancient War

9 – XCOM: Enemy Unknown, Dishonored, UFO: Enemy Unknown

11 – Of Orcs and Men

16 – Chivalry: Medieval Warfare, Rocksmith, BioShock 3, Crusader Kings II: Legacy of Rome, Doom 3 BFG Edition

17 – Ravaged

21 – Skylanders Giants

23 – Medal of Honor: Warfighter, A Game of Dwarves, Cabela’s Hunting Expeditions, Giana Sisters: Twisted Dreams

29 – Guns of Icarus Online

30 – Need For Speed: Most Wanted 2, Assassin’s Creed III

PS3

1 – Sly Cooper: Thieves in Time

2 – NiGHTS Into Dreams, NBA 2K13, Resident Evil 6

8 – Naughty Bear: Panic in Paradise

9 – Dishonored, Just Dance 4, XCOM: Enemy Unknown

16 – Doom 3 BFG Edition, Mugen Souls

21 – Skylanders Giants

23 – Cabela’s Hunting Expeditions, A Game of Dwarves, Cabela’s Dangerous Hunts 2013, Medal of Honor: Warfighter, Killzone Trilogy

30 – Assassin’s Creed III, Toy Story Mania!, WWE 13, Okami HD, Sports Champions 2, Zone of the Enders HD Collection, LEGO The Lord of the Rings

Wii

2 – NBA 2K13

9 – Just Dance 4

16 – Zumba Fitness Core

21 – Skylanders Giants

23 – Just Dance: Disney Party, Cabela’s Dangerous Hunts 2013, Cabela’s Hunting Expeditions

30 – Wreck-It-Ralph, WWE 13, LEGO The Lord of the Rings, Transformers Prime: The Game

Xbox 360

2 – NBA 2K13, Resident Evil 6

9 – Dishonored, Just Dance 4, Harry Potter for Kinect, XCOM: Enemy Unknown, Dragon Ball Z for Kinect, Naughty Bear: Panic in Paradise

16 – Wheel of Fortune, 007 Legends, Zumba Fitness Core, Doom 3 BFG Edition, Dance Central 3

21 – Skylanders Giants

23 – Medal of Honor: Warfighter, Forza Horizon, Cabela’s Dangerous Hunts 2013, Cabela’s Hunting Expeditions, Just Dance: Disney Party

30 – Need For Speed: Most Wanted 2, Assassin’s Creed III, Toy Story Mania!, LEGO The Lord of the Rings, WWE 13, Zone of the Enders HD Collection, Marvel Avengers: Battle for Earth

3DS

7 – Pokémon Dream Radar

16 – RollerCoaster Tycoon 3D

21 – Skylanders Giants

DS

7 – Pokémon Black Version 2, Pokemon White Version 2

30 – Wreck-It-Ralph, Moshi Monsters: Moshlings Theme Park, Transformers Prime: The Game, Thundercats

PSP

2 – NBA 2K13

iPhone

1 – Blade Guardian, Party Wave

30 – Need for Speed Most Wanted

Android

4 – Plague Inc

*Datas de lançamento no mercado americano