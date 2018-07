Outubro é marcado pela esperada chegada de Pokémon X & Y, a sexta geração dos monstrinhos da Nintendo. Os games, cada um com suas particularidades, trazem novidades como as megaevoluções. A promessa é de alavancar as vendas dos 3DS e também do 2DS a partir do dia 12, quando são lançados em todo o mundo.

A Ubisoft dá continuidade à saga Assassin’s Creed com o quarto título da série principal e o sexto da franquia para consoles domésticos. Assassin’s Creed IV: Blackflag tem como personagem principal Edward Kenway, avô de Connor, o protagonista de Assassin’s Creed III e se passa no Caribe, tendo a pirataria como temática e retomando as batalhas navais tão aplaudidas de seu antecessor. O jogo chega dia 29 para PC, PS3, Xbox 360, Wii U e para os consoles da nova geração.

Também no dia 29, e para as mesmas plataformas, chega Battlefield 4, título de tiro em primeira pessoa da DICE e da EA com toda a destruição e os equipamentos tecnológicos que se tornaram marca registrada da série nas últimas edições. Um dos grandes atrativos do game é o modo como o jogador interage com o ambiente – dependendo de suas ações, o resultado final pode variar.

Merecem menção também Skylanders SwapForce, a nova versão dos monstrinhos da Activision; Batman: Arkham Origins, o último capítulo da trilogia do herói; Just Dance 2014; e Beyond: Two Souls, dos produtores de Heavy Rain, exclusivo para PS3.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês*.

Assassin’s Creed IV: Black Flag (Ubisoft/Ação)

Battlefield 4 (EA/FPS)

Pokémon X & Y (Nintendo/RPG)

PC

1 – Flashback, Arma Tactics, NBA 2K14

3 – Agarest: Generations of War

8 – Mech Mice, Gas Guzzlers Extreme, F1 2013

9 – Twisty’s Asylum Escapades

15 – Fantasy Kommander – Eukarion Wars

22 – Rocksmith 2014 Edition, The Sims 3: Into the Future, LEGO Marvel Super Heroes

24 – Raven’s Cry, Defense Technica

25 – Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, Batman: Arkham Origins, Contagion

29 – Pac-Man and the Ghostly Adventures, Battlefield 4: China Rising, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Battlefield 4

30 – Football Manager 2014

31 – Shadowrun Returns: Berlin (também para Mac), Garfield Kart (também para Mac), Wasteland 2 (também para Mac), Deadly Premonition: The Director’s, Abducted, Borderlands 2: Vault Hunter Upgrade Pack 2 (DLC), Tetrobot and Co.

Wii U

8 – Just Dance 2014

13 – Skylanders Swap Force

25 – Wipeout: Create & Crash

22 – LEGO Marvel Super Heroes, SpongeBob SquarePants: Plankton’s Robotic Revenge, Just Dance Kids 2014

25 – Batman: Arkham Origins, Wii Party U

29 – Pac-Man and the Ghostly Adventures, Monster High 13 Wishes: The Official Game, Sonic: Lost World, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Angry Birds Star Wars

31 – Mighty Switch Force! 2

X360

1 – NBA 2K14, Tom Clancy’s Ghost Recon Trilogy

2 – A.R.E.S. Extinction Agenda EX

4 – Batman: Arkham Dual Pack

8 – Just Dance 2014, F1 2013, Capcom Essentials

9 – Let’s Sing and Dance

13 – Skylanders Swap Force

15 – Wipeout: Create & Crash, Cabela’s African Adventures

22 – Rocksmith 2014 Edition, Teenage Mutant Ninja Turtles, LEGO Marvel Super Heroes, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, SpongeBob SquarePants: Plankton’s Robotic Revenge, Just Dance Kids 2014

24 – Raven’s Cry

25 – Batman: Arkham Origins

29 – Angry Birds Star Wars, Battlefield 4: China Rising, Battlefield 4, WWE 2K14, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Pac-Man and the Ghostly Adventures

31 – The Dark Eye: Demonicon, EVE: The Second Decade Collector’s Edition

PS3

1 – rain, NBA 2K14

4 – Batman: Arkham Dual Pack

8 – Just Dance 2014, Capcom Essentials, Beyond: Two Souls, Atomic Ninjas, F1 2013, Disgaea D2: A Brighter Darkness, Worms Revolution Extreme

13 – Skylanders Swap Force

15 – Cabela’s African Adventures

22 – Rocksmith 2014 Edition, LEGO Marvel Super Heroes, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, SpongeBob SquarePants: Plankton’s Robotic Revenge

24 – Raven’s Cry

25 – Batman: Arkham Origins

29 – Angry Birds Star Wars, Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate, The Castlevania: Lords of Shadow Collection, Assassin’s Creed IV: Black Flag, WWE 2K14, Battlefield 4, Pac-Man and the Ghostly Adventure, Battlefield 4: China Rising

31 – Borderlands 2: Vault Hunter Upgrade Pack 2 (DLC)

Wii

8 – Just Dance 2014

13 – Skylanders Swap Force

15 – Wipeout: Create & Crash, Cabela’s African Adventures

22 – Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob SquarePants: Plankton’s Robotic Revenge, Just Dance Kids 2014

29 – Monster High 13 Wishes: The Official Game, Angry Birds Star Wars, Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD

3DS

1 – Etrian Odyssey Untold: The Millenium Girl, Rune Factory 4

12 – Pokemon X e Pokemon Y

15 – Wipeout: Create & Crash

22 – Teenage Mutant Ninja Turtles, Beyblade: Evolution, SpongeBob SquarePants: Plankton’s Robotic Revenge

24 – Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

25 – Batman: Arkham Origins Blackgate

29 – Angry Birds Star Wars, Sonic: Lost World, Regular Show: Mordecai and Rigby in 8-Bit Land

31 – World Conqueror 3D, Girls’ Fashion Shoot

Vita

8 – Atomic Ninjas

15 – Valhalla Knights 3

22 – LEGO Marvel Super Heroes: Universe in Peril

25 – Batman: Arkham Origins Blackgate

29 – Angry Birds Star Wars

DS

15 – Pinkalicious/Silverlicious 2-Pack

22 – LEGO Marvel Super Heroes: Universe in Peril, SpongeBob SquarePants: Plankton’s Robotic Revenge

29 – Monster High 13 Wishes: The Official Game, Doodle Jump Journey

Android e iPhone

23 – Dead Trigger 2

31 – Garfield Kart

*Datas do mercado americano