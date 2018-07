Os últimos meses do ano reservam o que há de melhor em termos de lançamentos dada a proximidade do Natal e do Dia de Ação de Graças (nos Estados Unidos) e a temporada começa já em setembro. Os destaques deste mês são os games esportivos da temporada 2013, em particular os de futebol. Fifa 13 e Pro Evolution Soccer 2013 chegam ao mercado no dia 25 para protagonizar a disputa da coroa de melhor game do esporte – e dão início às infindáveis discussões dos fãs com base no este-é-melhor-que-aquele. Cada qual com suas novidades e particularidades, fazem parte do rol de títulos mais aguardados no mercado brasileiro. Há versões para todas as plataformas (apenas o Wii fica sem Fifa 13).

O posto de game de ação do mês fica para o aguardado Borderlands 2. Os donos de PS3 e X360 têm à disposição a partir do dia 18 um first-person shooter novinho em folha que inclui modo multiplayer cooperativo para até quatro jogadores, modo split-screen (algo que caiu em desuso depois da disseminação do modo online) e mais bombas, tiros, armas e inimigos gigantescos que o jogo anterior.

Tekken Tag Tournament 2 fecha a lista dos destaques de setembro preenchendo a lacuna dos games de luta, que não ganham mais títulos importantes como nos anos passados. Disponível a partir do dia 11 para X3 e PS3.

Pro Evolution Soccer 2013 (Futebol/Konami)

Fifa 13 (Futebol/EA Games)

Borderlands 2 (Ação; tiro/2K Games)

Tekken Tag Tournament 2 (Luta/Namco)

Veja abaixo a lista completa dos games que chegam ao mercado em setembro:

PC

3 – Knight Age

4 – The Sims 3: Supernatural, Shad’O

5 – The Lord of the Rings Online: Riders of Rohan

6 – Trine 2: Goblin Menace

7 – Closure

13 – I Am Alive

18 – F1 2012, Borderlands 2, Baldur’s Gate – Enhanced Edition, Jet Set Radio

20 – Torchlight II

25 – The Testament of Sherlock Holmes, FIFA Soccer 13, Pro Evolution Soccer 2013, Disney Princess: My Fairytale Adventure, World of Warcraft: Mists of Pandaria

MAC

4 – The Sims 3: Supernatural

6 – Trine 2: Goblin Menace

7 – Closure

13 – Empire: Total War (Gold Edition)

21 – Anna

25 – World of Warcraft: Mists of Pandaria

PS3

4 – Zen Pinball 2

11 – Double Dragon: Neon, Tekken Tag Tournament 2, NHL 13

18 – Borderlands 2, F1 2012, Jet Set Radio, Street Fighter: 25th Anniversary Collector’s Set

25 – The Testament of Sherlock Holmes, Dead or Alive 5, Warrior’s Lair, FIFA Soccer 13, Pro Evolution Soccer 2013, Family Guy: Back to the Multiverse, One Piece: Pirate Warriors, Tokyo Jungle

27 – Everyone Sing

X360

5 – Dogfight 1942, Kung Fu Strike: The Warrior’s Rise

11 – NHL 13, NBA Baller Beats, Tekken Tag Tournament 2

12 – Double Dragon: Neon

17 – Harley Pasternak’s Hollywood Workout

18 – Borderlands 2, Jet Set Radio, F1 2012, Kinect Sesame Street TV, Kinect Nat Geo TV, Street Fighter: 25th Anniversary Collector’s Set

25 – Pro Evolution Soccer 2013, FIFA Soccer 13, The Testament of Sherlock Holmes, Family Guy: Back to the Multiverse, Dead or Alive 5, Dragon Ball Z for Kinect

27 – Everyone Sing

Wii

16 – Kirby’s Dream Collection: Special Edition

20 – Harley Pasternak’s Hollywood Workout, Disney Princess: My Fairytale Adventure

25 – Pro Evolution Soccer 2013, Everyone Sing

3DS

11 – Finding Nemo: Escape to the Big Blue

18 – Hotel Transylvania

25 – Pro Evolution Soccer 2013, FIFA Soccer 13, Disney Princess: My Fairytale Adventure

PS Vita

4 – Zen Pinball 2

25 – LittleBigPlanet PS Vita, Warrior’s Lair

iPhone

6 – Babel Rising: Cataclysm

28 – Hotel Transylvania Dash

*Datas de lançamento o mercado dos Estados Unidos