A espera finalmente acabou. O mais que aguardado Grand Theft Auto V chega ao mercado no dia 17 para a alegria dos donos de PS3 e Xbox 360 – por enquanto, sem planos para outras plataformas. Pela primeira vez a Rockstar colocou mais de um protagonista no jogo e o jogador poderá controlar três personagens para conduzir a história. GTA V promete ser um título gigante, no qual os jogadores gastam horas e horas nas centenas de atividades paralelas às missões, como já é comum na franquia. Pelo material que já foi divulgado até o momento, valeu a pena esperar. Fique ligado, pois a maioria das lojas já está fazendo a pré-venda do jogo.

Os fanáticos por futebol também terão de reservar um dinheirinho, pois é em setembro que chegam os dois principais títulos do gênero – Fifa 14 e Pro Evolution Soccer 2014 – ambos no dia 24. Cada qual com suas melhorias, os games novamente travam uma batalha individual na preferência dos jogadores. E se futebol é mania em outros países, imagine aqui no Brasil…

Setembro também traz boas notícias para quem investiu em um Wii U e viu poucos títulos de peso até agora. No dia 15 será lançado Wonderful 101, game de ação exclusivo do console da Nintendo. O jogador controla um esquadrão de superheróis e desenha formas de armas e ferramentas no Wii Pad para lutar com os inimigos e solucionar quebra-cabeças – tudo no estilo mangá, com poses e formações características dos desenhos japoneses.

Chegam ainda em setembro Diablo III para consoles, Puppeteer (PS3), Rayman Legends e Angry Birds Star Wars II, continuação da série. Veja a lista completa de lançamentos e os vídeos dos destaques abaixo.

GTA V (Ação/Rockstar Games)

Fifa 14 (Futebol/EA Sports)

PES 2014 (Futebol/Konami)

Wonderful 101 (Ação/Nintendo)

PC

1 – The Last Door: Chapter 3 – The Four Witnesses

3 – Brothers: A Tale of Two Sons, Disney Castle of Illusion starring Mickey Mouse, Rayman Legends, Total War: Rome II

4 – Outlast

10 – The Elder Scrolls Anthology, Young Justice: Legacy, Amnesia: A Machine for Pigs, The Sims 3: Movie Stuff

12 – Arma III, Aarklash: Legacy

13 – The King of Fighters XIII: Steam Edition, Legend of Dungeon, Empire: Total War Gold Edition (MAC)

17 – MechWarrior Online

20 – Takedown: Red Sabre

24 – Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure

25 – Pac-Man Championship Edition DX +

26 – Shadow Warrior

27 – Alien Rage, Rise of Venice, Deadfall Adventures

X360

3- Diablo III, Rayman Legends, Dead or Alive 5 Ultimate

4 – Marlow Briggs and the Mask of Death, Freefall Racers, Disney Castle of Illusion starring Mickey Mouse

10 – NHL 14

11 – DuckTales Remastered

17 – Hot Wheels: World’s Best Driver, Grand Theft Auto V

18 – Foul Play

20 – Deadfall Adventures

22 – Just Dance Kids 2014

24 – Armored Core: Verdict Day, Pro Evolution Soccer 2014, FIFA 14

PS3

3 – Rayman Legends, Diablo III, Dead or Alive 5 Ultimate, One Piece: Pirate Warriors 2, Brothers: A Tale of Two Sons, Disney Castle of Illusion starring Mickey Mouse, KickBeat

10 – Kingdom Hearts HD 1.5, Puppeteer, Dragon Fantasy Book II, NHL 14

17 – Grand Theft Auto V, Hot Wheels: World’s Best Driver

24 – FIFA 14, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, Armored Core: Verdict Day, Pro Evolution Soccer 2014

Wii U

3 – Rayman Legends

15 – The Wonderful 101

17 – Hot Wheels: World’s Best Driver

22 – Just Dance Kids 2014

24 – Scribblenauts Unmasked: A DC Comics

Wii

22 – Just Dance Kids 2014

24 – FIFA 14

3DS

10 – Young Justice: Legacy

17 – Cloudy With a Chance of Meatballs 2, Hot Wheels: World’s Best Driver

24 – Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure

Vita

3 – Atelier Meruru Plus: The Apprentice of Arland, Kickbeat, Rayman Legends

10 – Dragon Fantasy Book II, Killzone: Mercenary

24 – FIFA 14, Valhalla Knights 3

DS

17 – Cloudy With a Chance of Meatballs 2

iPhone

13 – Word Chums

19 – Angry Birds Star Wars II