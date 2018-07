Amigos, preparem suas carteiras – novembro é aquele mês em que as economias vão por água abaixo dado o volume de grandes títulos chegando ao mercado. E tem para todas as plataformas!

O principal destaque é Star Wars Battlefront, um dos maiores títulos para games da saga cinematográfica. O grande trunfo aqui é o multiplayer, cujo beta já deu o que falar na comunidade de jogadores e que reproduz com significativa fidelidade as guerras estelares da série. Chega dia 17 para PC, Xbox One e PS4.

Também no departamento de tiros e explosões, chega dia 6 Call of Duty: Black Ops III, para as mesmas plataformas, dando continuidade à já consolidada série da Activision. Mais tecnologia, novas armas e inovações no multiplayer são as promessas do game.

Outro que chega para disputar o título de jogo do ano é o esperadíssimo Fallout 4, continuando a franquia de tiro e RPG da Bethesda. O material promocional deixou todo mundo de boca abeta, e parece que a versão completa do jogo não fará menos que isso. Chega dia 10, também para PC, Xbox One e PS4.

Lara Croft também retorna com Rise of the Tomb Raider (dia 10, para plataformas Xbox), continuando o fantástico reboot de dois anos atrás em mais uma aventura extremamente eletrizante e ainda mais polida. O 3DS, por sua vez, finalmente recebe no Ocidente Yo-Kai Watch (dia 6), sucessor espiritual de Pokémon, que fez um sucesso completo no Japão e deve ser igualmente bem sucedido por aqui.

Por fim, PC e consoles de nova geração recebem no dia 6 Need for Speed, o mais novo – e mais completo – título de corrida da série.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos*

Need for Speed (Ghost Games/Eletronic Arts)

Star Wars: Battlefront (EA DICE/Eletronic Arts)

Call of Duty: Black Ops III (Treyarch/Activision)

Fallout 4 (Bethesda Softworks)

Rise of the Tomb Raider (Crystal Dynamic/Square Enix)

Yo-Kai Watch (Level 5/Nintendo)

PC

3 – Anno 2205

sss Need for Speed

5 – Darksiders II: Deathinitive Edition

6 – Call of Duty: Black Ops III

sss The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut

10 – Alekhine’s Gun

sss Fallout 4

sss Starcraft II: Legacy of the Void (também para Mac)

16 – Knight Squad

17 – The Crew: Wild Run

sss Star Wars Battlefront

18 – Hard West (também para Mac e Linux)

19 – Celestial Tear: Demon’s Revenge

20 – Mayan Death Robots

26 – One Final Breath (também para Mac e Linux)

Xbox One

3 – Need for Speed

sss Peanuts: Snoopy’s Grand Adventure

4 – 4 – Evolve Ultimate Edition

6 – Call of Duty: Black Ops III

10 – Alekhine’s Gun

sss Fallout 4

sss Rise of the Tomb Raider

16 – Knight Squad

17 – The Crew: Wild Run

sss Star Wars Battlefront

28 – One Final Breath

PS4

3 – Air Conflicts: Pacific Carriers

sss Need for Speed

sss Peanuts: Snoopy’s Grand Adventure

4 – 4 – Evolve Ultimate Edition

6 – Call of Duty: Black Ops III

10 – Alekhine’s Gun

sss Fallout 4

17 – The Crew: Wild Run

sss Star Wars Battlefront

sss Sword Art Online: Lost Song

28 – One Final Breath

Wii U

3 – Peanuts: Snoopy’s Grand Adventure

10 – Rodea The Sky Soldier

20 – Mario Tennis: Ultra Smash

Xbox 360

3 – Peanuts: Snoopy’s Grand Adventure

10 – Rise of the Tomb Raider

17 – Borderlands: Triple Pack

PS3

17 – Borderlands: Triple Pack

28 – One Final Breath

3DS

3 – Peanuts: Snoopy’s Grand Adventure

6 – Yo-Kai Watch

10 – Rodea The Sky Soldier

17 – Stella Glow

20 – Pokémon Super Mystery Dungeon

Vita

10 – Superbeat: Xonic

17 – Sword Art Online: Lost Song

24 – Dynasty Warriors 8 Empires

sss Teslagrad

28 – One Final Breath

*Datas relativas ao mercado americano